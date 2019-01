Handebol brasileiro busca sucesso no Mundial após ter sua imagem arranhada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira masculina de handebol disputa o Mundial de 2019, a partir desta sexta-feira (11), com duas missões principais.

O objetivo imediato é passar da primeira fase do torneio após ter caído em uma chave complicada. As rivais são França, rival da estreia às 17h30 (de Brasília), Alemanha, Rússia, Sérvia e Coreia, que jogará com um time unificado. Três equipes se classificam.

Outra meta, essa de longo prazo, é começar a melhorar a imagem do esporte, que em 2018 viveu uma sequência de episódios negativos. Em abril, Manoel Luiz de Oliveira, no comando da confederação brasileira (CBHb) desde 1989, foi afastado temporariamente por decisão da Justiça.

Ele é acusado de irregularidades em convênios firmados entre a entidade e o Ministério do Esporte para a realização em São Paulo do Mundial de 2011. Ricardo Souza, então vice-presidente e aliado de Oliveira, assumiu o comando.

Oficialmente, o cartola já estava afastado do cargo antes da decisão judicial por conta de um problema de saúde.

Na sequência, o Banco do Brasil, apoiador do handebol desde 2013, decidiu que não renovaria o acordo que pagava cerca de R$ 16 milhões por ano para a confederação.

Em agosto, jogadores criaram o Atletas pelo Handebol, movimento que surgiu com o pedido para que Oliveira renunciasse e que passou a reivindicar mais espaço para discutir a gestão do esporte.

Sem o Banco do Brasil e à procura de novos patrocinadores, a confederação convive com um buraco financeiro. Em outubro, treinamentos programados para a seleção masculina foram canceladas por falta de verba.

Atualmente, a CBHb conta com recurso dos Correios destinado a acampamentos de jovens. Também estão previstos cerca de R$ 2,9 milhões em repasses do Comitê Olímpico do Brasil em 2019.

Em novembro, a entidade anunciou a empresa alemã Kempa como sua fornecedora de material esportivo.

"Há uma imagem arranhada, mas estamos modificando isso com um novo modelo de trabalho e aproximação com atletas e clubes. A entrada da Kempa no olho do furacão deu respaldo, mostrando que o handebol é maior do que tudo o que está acontecendo", afirma Souza.

Ele nega que tenha havido lesão aos cofres públicos na realização do Mundial. Diz também que é amigo de Oliveira, mas que a relação pessoal não interfere na entidade. Segundo Souza, o presidente afastado "nunca mais pisou na confederação".

Thiagus Petrus, capitão da seleção e integrante do movimento de jogadores, enxerga uma melhora na relação da entidade com os atletas.

"Pior não poderia ficar. Não queremos só reclamar, apresentamos soluções, e pelo menos até agora a confederação está escutando. Se eles vão fazer o que estamos sugerindo é uma coisa deles, mas estamos tentando", afirma o atleta do Barcelona (ESP).

Ele cita como conquista a mudança da sede da confederação de Aracaju (SE), onde Oliveira mora, para São Bernardo do Campo (SP), local que abriga o centro de desenvolvimento da modalidade, inaugurado em 2016.

A previsão é que a mudança, uma antiga promessa da CBHb, ocorra até março.

O Mundial realizado na Alemanha e na Dinamarca será a primeira grande competição desde a eclosão da crise e também uma oportunidade para o esporte voltar a ser lembrado por bons resultados.

Diferentemente da seleção feminina, campeã mundial em 2013, a masculina ainda não obteve um resultado de destaque, mas nos últimos anos fez campanhas competitivas.

Na Olimpíada do Rio-2016, o Brasil passou às quartas de final e foi eliminado pela vice-campeã França, vencedora de 4 dos últimos 5 Mundiais. No mais recente, em 2017, os brasileiros perderam para a tradicional Espanha nas oitavas de final por um gol de diferença.

Petrus diz que nos últimos anos a presença de brasileiros em grandes times nas ligas europeias aumentou, o que contribuiu para a evolução do nível técnico da seleção.

Para dar o próximo passo será preciso encarar concorrência pesada. França e Alemanha são favoritas a avançar no grupo, que terá seus jogos em Berlim. A disputa pelo terceiro lugar deverá ser feita com Rússia, Sérvia e Coreia.

Não está prevista transmissão do torneio na TV brasileira.