Happy Hour

O verão em Curitiba bate recordes de calor em 2019. E nada melhor do que aproveitar esta época do ano curtindo um encontro com os amigos em um local diferenciado, com uma ótima vista da capital paranaense. Desde o início do mês, o Quality Hotel Curitiba (Alameda Dom Pedro II, 740 – Batel) organiza happy hours todas as quartas-feiras em sua cobertura - se houver chuva no dia, a happy acontece no restaurante ao lado do lobby. A diversão começa sempre às 18 horas e contará com música ambiente, além dos ótimos drinques, bebidas e comidas do Quality. Informações (41) 2103-4000

Nova direção

O Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort (www.bourbon.com.br/) tem nova direção. Luiz Fernando Macedo, que comandou o Bourbon Assunção Convention Hotel por sete anos, agora assume a Diretoria Geral do Resort em Foz do Iguaçu (PR). Seu antecessor, David de Brito, assumirá a Gerência de Operações na Oficina de Negócios, em São Paulo, ao lado de Francisco Calvo, Diretor de Operações da Rede. A iniciativa faz parte da política da Rede Bourbon em trabalhar o desenvolvimento das pessoas, remanejando profissionais que já atuam na empresa e por isso possuem uma história, garantindo a continuidade dos projetos que estão em andamento. Macedo é formado em hotelaria e administração e ingressou na Rede Bourbon em 2008.

Recorde de ocupação

Um resort com piscinas termais para crianças e adultos, spa, recreação, área de lazer e gastronomia alto padrão. Se não bastasse todo esse conforto e opções de diversão, de acordo com o pacote adquirido, o hóspede do Mabu Thermas Grand Resort ainda tem acesso livre ao Blue Park, o maior parque aquático do sul do Brasil. Essa combinação de conforto e diversão, levou o resort a bater recordes de ocupação e faturamento em dezembro de 2018.. A programação de fim de ano no hotel teve início no Natal. As comemorações continuaram na virada do ano com uma grande festa que começou no hotel e terminou com todos os convidados brindando a chegada de 2019 nas areias do Blue Park.