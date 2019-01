‘Hebe’ gravou cenas no centro de São Paulo

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Cenas da série ‘Hebe’, da Globo, foram gravadas domingo, em externas, no Vale do Anhangabaú e em frente ao Theatro Municipal de São Paulo. Das 10h da manhã às 5h da tarde. Todo elenco e figuração vestindo roupas da década de 1950. E um dos momentos que mais chamou atenção, foi a Hebe (Andréa Beltrão), chegando a São Paulo, encantada com as vitrines do Mappin, uma loja de departamentos, que durante muitos anos foi o grande ponto de encontro da sociedade paulistana. Entre as suas principais atrações, além de tudo que ali era vendido, o elegante “chá das cinco”. As gravações ao longo de todo o dia também contaram com a colaboração da CET – Companhia de Engenharia de Tráfego, que organizou o trânsito naquela região central da cidade, para permitir a presença de muitos carros antigos, de várias marcas e modelos. Ainda sem data de exibição prevista, ‘Hebe’ terá 10 episódios, com roteiro de Carolina Kotscho e direção de Maurício Farias.

Plano de voo

Gugu Liberato está com seu ano de trabalho bem dividido na Record. No primeiro semestre vai apresentar o ‘Power Couple’ e o ‘Canta Comigo’ no segundo. A ideia de dobrar um dos dois formatos não avançou.

Sem escala

Ana Paula Araújo vai decolar da Disney direto para o próximo ‘Fantástico’, da Globo. Poliana Abritta, em férias, ficará dois domingos afastada do programa.

Acelerados

Com o protagonista Cauã Reymond de volta às gravações, a produção da série ‘Ilha de Ferro’ trabalha com prazos bem estabelecidos. Em relação a esta sua segunda temporada, nada deve ir além de 4 de março.

Mundo novo

Antes, para qualquer coletiva nas TVs, lançamentos de novelas e outros afins, como ordem natural só a imprensa era convidada. Hoje, jornalistas e fotógrafos continuam sendo chamados, mas os grandes influenciadores digitais também, com todas as honras e mordomias possíveis e imagináveis.

Ministro da Justiça

Nesta terça-feira, às 23h, a ‘Central da Política’, da GloboNews, terá como entrevistado o ministro da Justiça, Sérgio Moro. O programa será ancorado por Heraldo Pereira e terá como comentaristas Andréia Sadi, Cristiana Lôbo, Gerson Camarotti e Merval Pereira, de Brasília.

Escala

No decorrer desta semana, a Globo pretende fechar o elenco de ‘Órfãos da Terra’, a próxima novela das seis, de Thelma Guedes e Duca Rachid. Faltam poucos nomes, mas alguns deles para papéis bem importantes.

Futebol

A partir desta terça, o Fox Sports transmite a Copa do Nordeste 2019, considerada uma das principais competições regionais. Náutico e Fortaleza é o jogo de estreia, com início às 21h30. Ontem, no ‘Bom Dia Fox’, foi apresentada a taça do torneio, conhecida como ‘Orelhuda’.

Homenagem

Todos os guardiões que têm os seus retratos na parede, na sala do casarão de ‘O Sétimo Guardião’, são de ex- diretores da Globo que já morreram. Estão lá as fotos de Carlos Manga, Roberto Talma, Herval Rossano, Gonzaga Blota e Roberto Farias. A iniciativa da homenagem partiu do diretor Papinha, Rogério Gomes.

Aos poucos

O elenco da macrossérie “Jezabel” só vai viajar para o Marrocos a partir da próxima semana. Porém, equipes técnicas e de produção já estão a caminho.

Paulo Belote/Globo

Capítulo de hoje – Em cena de ‘O Sétimo Guardião’ desta terça-feira, na Globo, o prefeito Eurico (Dan Stulbach), Marilda (Letícia Spiller) e Júnior (José Loreto) conferem o dinheiro que Olavo (Tony Ramos) deu para a instalação de uma antena de telefonia em Serro Azul.

Bate – Rebate

Começaram ontem as gravações da nova temporada do reality ‘Fábrica de Casamentos’ no SBT.

De férias na Globo, o autor Marcos Bernstein vai de cinema...

...Está envolvido no roteiro do filme ‘Terapia da Vingança’.

Band já colocou no ar as primeiras chamadas de ‘O Aprendiz’.

Luciano Faccioli voltou a apresentar, ao vivo, o seu programa de todas as manhãs da Rede Brasil, ‘Papo em Dia’.

Apesar dos resultados muito ruins, quarto lugar no horário, a exibição de ‘Os Pássaros Feridos’ deve seguir no SBT...

... Ou pelo menos até agora, nenhuma ordem em contrário chegou dos Estados Unidos.

Globo programou “A Culpa é das Estrelas” para a ‘Sessão da Tarde’ de ontem...

... Hoje será ‘Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa’...

... E amanhã ‘Meu Passado Me Condena 2’. Todos com forte apelo de audiência.

C´est fini

Daniel Adjafre, autor de ‘Deus Salve o Rei’, já está escrevendo um novo projeto para a faixa das 19h da Globo em parceria com Cláudia Gomes. Eles devem entregar no fim do mês. Se for aprovado, aí sim, a dupla vai partir para a sinopse. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!