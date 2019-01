Helicóptero cai na Baía de Guanabara

Redação Bem Paraná com Globo News

Um helicóptero Fênix da Polícia Militar, com quatro tripulantes, caiu na Baía de Guanabara, no trecho perto do entroncamento da Linh Vermelha com a Avenida Brigadeiro Trompowski, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local às 8h55.

A aeronave é do Grupamento Aeromarítimo (GAM) e estava fazendo um patrulhamento no local. Os quatro tripulantes foram resgatados.



Segundo as primeiras informações, o helicoptero teria tentado fazer um pouso de emergência por causa de uma pane mecânica.