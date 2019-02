Higuaín marca duas vezes e alivia situação de Sarri no Chelsea

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de passar em branco na estreia, o argentino Gonzalo Higuaín fez seus primeiros gols com a camisa do Chelsea na vitória por 5 a 0 sobre o Huddersfield no Stamford Bridge pelo Campeonato Inglês.

O Chelsea vinha de derrotas para o Arsenal por 2 a 0 e para o Bournemouth por 4 a 0. O time do técnico Sarri voltou a balançar as redes depois de marcar apenas um gol em quatro rodadas.

O primeiro gol de Higuaín aconteceu ainda no primeiro tempo, após passe de Kanté em profundidade para o argentino, que chutou forte entre o goleiro e a trave para marcar. Hazard ampliou de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o belga recebeu asse de Barkley, driblou o goleiro e fez mais um. O segundo gol de Higuaín veio em um chute forte de fora da área após passe de Kanté.

No fim do jogo, o zagueiro brasileiro David Luiz marcou o quinto gol do Chelsea e com assistência de Willian. No primeiro tempo, a parceria quase funcionou. O Chelsea vencia por 1 a 0 quando o meia bateu escanteio na cabeça de David Luiz, que mandou a bola ao lado da trave do Huddersfield.

Com o resultado, o Chelsea chegou aos 50 pontos e deixou para trás o rival Arsenal, que ainda joga na rodada. O Huddersfield é o último colocado do campeonato com apenas 11 pontos. A última vitória da equipe foi em 25 de novembro do ano passado, 2 a 0 sobre o Wolverhampton.

OUTROS RESULTADOS

Na abertura da rodada, o Tottenham venceu o Newcastle por 1 a 0 e assumiu o segundo lugar com 57 pontos. O Manchester City pode recuperar a posição neste domingo (3), quando recebe o Arsenal. O líder Liverpool joga apenas na segunda-feira (4) contra o West Ham.

A rodada ainda teve Brighton 0 x 0 Watford, Burnley 1 x 1 Southampton, Everton 1 x 3 Wolverhampton e Crystal Palace 2 x 0 Fulham. Mais tarde, o Cardiff recebe o Bournemouth e amanhã o Manchester United visita o Leicester.