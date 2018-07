Histórico joga a favor do Paraná Clube na luta contra o rebaixamento

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

O histórico recente do Campeonato Brasileiro joga a favor do Paraná Clube na luta contra a queda para a Série B. Na Era dos Pontos Corridos, oito dos 12 times que passaram a parada das Copas do Mundo (2006, 2010 e 2014) na zona de rebaixamento conseguiram se reabilitar após a volta. Os dados são da assessoria do técnico Rogério Micale.

“Num estudo que fizemos, percebemos que, desde 2006, vários times que estavam na zona de rebaixamento antes do mundial conseguiram escapar do descenso ao fim do Brasileirão. Claro que não é uma regra, mas é mais um indicativo de que não tem nada decidido, que inspira a seguir trabalhando duro e confiando no que está sendo feito aqui. Mais da metade das equipes se reergueu e nós também temos condições de alcançar esse feito”, declarou Micale.

O Paraná está hoje em 18º lugar, com 13 pontos em 15 jogos. O time ficou nessa mesma posição, em 18º, durante a pausa para a Copa do Mundo, com 10 pontos em 12 partidas.

“Eu vejo o Brasileirão como um campeonato muito competitivo, no qual tudo pode acontecer. Normalmente, quando olhamos para as ligas de outros países, são sempre os mesmos times brigando lá em cima, mas no Brasil a luta é mais nivelada. Quando o Campeonato Brasileiro começa criamos expectativas em cima de cada equipe, claro, mas não conseguimos cravar com exatidão qual será o desempenho dos times ao longo da disputa. É uma competição com um grau de imprevisibilidade grande e uma pausa extensa, como essa para a Copa do Mundo, intensifica ainda mais esse fato”, explicou Micale.

O treinador vê com otimismo a intertemporada. “Nós encerramos o período pré-Copa do Mundo em uma sequência boa, que deu confiança ao time. Deu também mais calma para que o trabalho continuasse a ser implementado da melhor forma durante a 'intertemporada'. Tivemos alguns reforços e um tempo razoável para encaixar essas peças no elenco, o que é fundamental. Pela entrega e dedicação da rapaziada acredito que iremos conseguir manter a pegada e, assim, espero que os resultados venham para coroar o empenho de todos que aqui estão”, comentou o treinador.

Levantamento dos times na zona de rebaixamento antes e pós Copas do Mundo

Fontes: futpédia, wikipédia e globoesporte.com

Campeonato Brasileiro de 2006

Copa do Mundo 2006 (9 de junho – 9 de julho)

Antes do Mundial (10 rodadas)

17º - Fortaleza – 10 pontos em 10 jogos

18ª – Corinthians – 9 pontos em 10 jogos

19ª – Palmeiras – 4 pontos em 10 jogos

20ª – Santa Cruz – 3 pontos em 10 jogos

Rebaixados ao fim do Brasileirão (38 rodadas)

17ª – Ponte Preta – 39 pontos em 38 jogos

18ª – Fortaleza – 38 pontos em 38 jogos

19ª – São Caetano – 36 pontos em 38 jogos

20ª – Santa Cruz – 28 em 38 jogos

Como terminaram os times que estavam na zona de rebaixamento antes da Copa

9ª – Corinthians – 53 pontos em 38 jogos

16ª – Palmeiras – 44 pontos em 38 jogos

18ª – Fortaleza – 38 pontos em 38 jogos

20ª Santa Cruz – 28 pontos em 38 jogos

Corinthians e Palmeiras conseguiram escapar do rebaixamento pós Copa do Mundo.

Campeonato Brasileiro de 2010

Copa do Mundo 2010 (11 de junho – 11 de julho)

Antes do Mundial (7 rodadas)

17ª rodada – Atlético-MG – 6 pontos em 7 jogos

18ª rodada – Prudente – 5 pontos em 7 jogos

19ª rodada – Vasco – 5 pontos em 7 jogos

20ª rodada – Atlético-GO – 4 pontos em 7 jogos

Rebaixados ao fim do Brasileirão (38 rodadas)

17ª rodada – Vitória – 42 pontos em 38 jogos

18ª rodada – Guarani – 37 pontos em 38 jogos

19ª rodada – Goiás – 33 pontos em 38 jogos

20ª rodada – Prudente – 28 pontos em 38 jogos

Como terminaram os times que estavam na zona de rebaixamento antes da Copa

11º - Vasco – 49 pontos em 38 jogos

13ª – Atlético-MG – 45 pontos em 38 jogos

16º - Atlético-GO – 42 pontos em 38 jogos

20ª Prudente – 28 pontos em 38 jogos

Vasco, Atlético-MG e Atlético –GO se livraram do rebaixamento

Campeonato Brasileiro de 2014

Copa do Mundo 2014 (12 de junho – 13 de julho)

Antes do Mundial (9 rodadas)

17º - Coritiba – 7 pontos em 9 jogos

18ª – Vitória – 7 pontos em 9 jogos

19ª – Flamengo – 7 pontos em 9 jogos

20ª – Figueirense – 4 pontos em 9 jogos

Rebaixados ao fim do Brasileirão (38 rodadas)

17ª rodada – Vitória – 38 pontos em 38 jogos

18ª rodada – Bahia – 37 pontos em 38 jogos

19ª rodada – Botafogo – 34 pontos em 38 jogos

20ª rodada – Criciúma – 32 pontos em 38 jogos

Como terminaram os times que estavam na zona de rebaixamento antes da Copa

10º - Flamengo – 52 pontos em 38 jogos

13º - Figueirense – 28 pontos em 38 jogos

14º - Coritiba – 47 pontos em 38 jogos

17ª – Vitória – 38 pontos em 38 jogos

Flamengo, Figueirense e Coritiba conseguirem escapar do rebaixamento ao fim do Brasileirão

Campeonato Brasileiro de 2018

Copa do Mundo 2018 (14 de junho – 15 de julho)

Antes do Mundial (12 rodadas)

17º - Bahia – 12 pontos em 12 jogos

18ª – Paraná – 10 pontos em 12 jogos

19ª – Atlético-PR – 9 pontos em 12 jogos

20ª – Ceará – 5 pontos em 12 jogos