History Channel estreia nova temporada de 'Desafio Sob Fogo'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das maiores audiências do canal History é o reality show "Desafio Sob Fogo". Nele, ferreiros e cuteleiros tentam reproduzir armas medievais, que são testadas em estúdio. A quinta temporada estreia nesta terça (15), às 22h.

Em cada episódio, quatro novos competidores tentam faturar o prêmio de US$ 10 mil (cerca de R$ 37 mil). Os ferreiros profissionais usam ferramentas tradicionais e inovadoras para transformar metal bruto em instrumentos de guerra -desde machados de batalhas vikings até espadas samurais a adagas indianas.

O programa conta as origens de cada arma e explica como elas eram usadas em batalha. E o público acompanha todo o processo dos ferreiros tentando forjar as armas no fogo com a tentativa de deixá-las mais próximas do que seria a sua original.

No primeiro episódio desta nova temporada, "Espada de Cavaleiro", os quatro ferreiros devem forjar três facas diferentes em apenas três horas, usando pregos de trilhos de ferrovias. As armas precisam passar pela avaliação crítica e testes dos juízes J. Neilson, Doug Marcaida e David Baker, e do mestre cuteleiro Jason Knight.

O programa é gravado nos Estados Unidos, mas já deu origem a uma versão na América Latina, que revelou o brasileiro Tom Silva como vencedor.