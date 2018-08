Hit de Mateus & Kauan com Anitta lidera lista das mais ouvidas no Spotify

Redação Bem Paraná com assessoria

O Spotify divulgou nesta terça-feira, 28, a lista das músicas mais ouvidas nos últimos três meses (entre 1º de junho e 20 de agosto) e a parceria entre Matheus & Kauan com Anitta, na faixa "Ao vivo e a cores", ficou no topo.

A sequência dos três primeiros lugares segue com os hits ao vivo sertanejos de "Propaganda" (Jorde & Mateus) e "Lagado às traças" (Zé Neto & Cristiano). O quarto lugar foi ocupado pelo funk "Jogo do Amor", do Mc Bruninho.