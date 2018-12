Hoje é dia de premiar os destaques do Teatro paranaense com o Gralha Azul

Da redação

Acontece hoje a 38ª Edição do Troféu Gralha Azul, que premia os destaques paranaenses no Teatro. A realização é do Centro Cultural Teatro Guaíra em copromoção com o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado do Paraná (SATED/PR).

A Comissão Julgadora, desta edição, é composta cinco por profissionais da area. São eles - Cesar Almeida: diretor, ator, escritor e diretor artístico (Rainha de 2 Cabeças); Sonia Morena: atriz, diretora; Rômulo Zanotto: escritor, ator, jornalista, redator e autor do romance pop ‘Quero ser Fernanda Young’; Gui Almeida: figurinista e cenografo (Babel Companhia de Teatro), figurinista e artesão (Vigor Mortis); Giovana Póvoas: atriz, diretora, cantora, jornalista e diretora (projeto Broadway)

Serviço

38ª edição do Prêmio Gralha Azul 2017/2018

Quando:Hoje, às 20h30

Onde: Auditório Salvador de Ferrante - Guairinha

Entrada: Franca - O controle de acesso do público ao evento será responsabilidade da equipe DPA/CCTG, com orientação do DAU/CCTG.

Lista de indicados ao Prêmio Gralha Azul

ESPETÁCULO

CRIÂNSIA - Processo MultiArtes

JOKER - Grupo Delírio Cia de Teatro

AIR BAG - UMA COMÉDIA DE COSTUMES PLAGICOMBINADA – Processo MultiArtes

A ANIMALESCA FORTUNADA AVENTURA DE RECONTO DE AMOR E MORTE - Companhia Cena Hum

MONA LISA VS ADOLPH HITLER – Grupo Delírio Cia de Teatro

ESPETÁCULO PARA CRIANÇAS

ROCK PARA PEQUENOS - Mauricio Kennedy Vogue

CATARATAS - Produções Artísticas David Ltda - Grupo Pantomima

PATRACA - O PALHAÇO ASTRONAUTA – Cia do Abração

DIREÇÃO

ADRIANO ESTURILHO por Criânsia

ADRIANO ESTURILHO por Air Bag - Uma Comédia de Costumes Plagicombinada

EDSON BUENO por Mona Lisa Vs Adolph Hitler

EDSON BUENO por Joker

LEO CAMPOS por A Animalesca Fortunada Aventura de Reconto de Amor e Morte

DIREÇÃO ESPETÁCULO PARA CRIANÇAS

MOACIR DAVID por Cataratas

MAURICIO VOGUE por Rock para Pequenos

LETÍCIA GUIMARÃES e MAURICIO VOGUE por Patraca - O Palhaço Astronauta

ATRIZ

ROSANA STAVIS por Hoje é dia de Rock

PATRICIA CIPRIANO por Air Bag – Uma Comédia de Costumes Plagicombinada

MANOELA REICHMANN por A Animalesca Fortunada Aventura de Reconto de Amor e Morte

PAGU LEAL por Um Ricardo III

PAGU LEAL por Huis Clos Revisitando Sartre

ATOR

EDSON BUENO por Mona Lisa VS Adolph Hitler

GUILHERME FERNANDES por Joker

RAFAEL CAMARGO por Huis Clos Revisitando Sartre

TIAGO MARQUES por O Melhor Show do Mundo...na minha opinião

WENRY BUENO por Anáguas, Florais e Gin Tônica

ATRIZ ESPETÁCULO PARA CRIANÇAS

ANA PAULA MACHADO por Em Busca do Pássaro Azul

CLEIDE PIASECKI por Cataratas

MARINA GOBETTI por Rock para Pequenos

FERNANDA SOUTO por Cataratas

ATOR ESPETÁCULO PARA CRIANÇAS

LEONARDO GOULART por Cataratas

SIMÃO CUNHA por Patraca - O Palhaço Astronauta

PAULO CHIERENTINE por A Incrível Aventura de Sofia e Vovô Ludovico

WILLIAM BARBIER por A Incrível Aventura de Sofia e Vovô Ludovico

ATRIZ COADJUVANTE

MARIANA BARROS por Criânsia

DÉBORA VECCHI por Criânsia

JOSSANE FERRAZ por Criânsia

ELIANE CAMPELLI por Suburbano Coração

MICHELLE PUCCI por Urubu Comum

ATOR COADJUVANTE

RANIERI GONZALEZ por Boca Maldita

PAULO KABUTO por Criânsia

CLEYDSON NASCIMENTO por Criânsia

ALLAN BRASILEIRO por Criânsia

ROGÉRIO FRANCISCO COSTA por Donantônia

CENÁRIO

GUENIA LEMOS por Air Bag - Uma Comédia de Costumes Plagicombinada

GUENIA LEMOS por Poses para Dormir

GUENIA LEMOS por Criânsia

FERNANDO MARÉS por Joker

PAULO VINÍCIUS por Urubu Comum

FIGURINO

EDUARDO GIACOMINI por Criânsia

RICARDO GARANHANI por Cataratas

LUISA WOLFF por A Animalesca Fortunada Aventura de Reconto de Amor e Morte

ALEX LIMA por Vickings e o Reino Saqueado

FABIANA MAGALHÃES PESCARA e RENATA SKROBOT por Deslady

ILUMINAÇÃO

BETO BRUEL por Joker

WAGNER CORREA por Hoje é dia de Rock

VICTOR SABBAG por Papéis de Maria Dias

LUCAS AMADO por Air Bag - Uma Comédia de Costumes Plagicombinada

LUCAS AMADO por Criânsia

COMPOSIÇÃO MUSICAL

ADRIANO ESTURILHO e EUGÊNIO FIM por Criânsia

RUBENS ROSA por A Animalesca Fortunada Aventura de Reconto de Amor e Morte

ADRIANO ESTURILHO e EUGÊNIO FIM por Air Bag - Uma Comédia de Costumes Plagicombinada

VADECO por Coração

VADECO por O Céu de Valentim

SONOPLASTIA

EUGÊNIO FIM por Criânsia

EUGENIO FIM por Air Bag - Uma Comédia de Costumes Plagicombinada

CLEBER HIDALGO por A Animalesca Fortunada Aventura de Reconto de Amor e Morte

CÉSAR SARTI por Cataratas

TIAGO CONSTANTE por Kaza

MAQUIAGEM/CARACTERIZAÇÃO

LIVIEN ULLMANN por A Animalesca Fortunada Aventura de Reconto de Amor e Morte

LILIAN MARCHIORI por Suburbano Coração

ISABELLA JAPIASSÚ por Acordei Cedo no dia em que Morri

JANAINA GRABOSKI por Automatos

MARCELINO MIRANDA por Cataratas

TEXTO ORIGINAL

ADRIANO ESTURILHO por Air Bag - Uma Comédia de Costumes Plagicombinada

ADRIANO ESTURILHO por Criânsia

LEO CAMPOS por A Animalesca Fortunada Aventura de Reconto de Amor e Morte

EDSON BUENO por Joker

THIAGO DOMINONI por A Carne Cambiante

PRÊMIO ESPECIAL

NICOLE BARÃO

TÉCNICO DO ANO

WILSON MENDES PINHEIRO

PRODUÇÃO DE ÓPERA

JOÃO E MARIA HÄNSEL UND GRETEL (1893)

SALETE CERCAL

COMISSÃO JULGADORA

CESAR ALMEIDA

RÔMULO ZANOTTO

SÔNIA MORENA

Realização:

Centro Cultural Teatro Guaíra

Co-promoção:

SATED-PR entidade representativa da área das artes cênicas