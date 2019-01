Holandeses se irritam com fala de Damares sobre pais masturbarem crianças

Redação Bem Paraná

A minista da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves tornou-se assunto em dois grandes jornais dos Países Baixos e levou o Brasil aos trending topics - lista de assuntos mais comentados - o Twitter de lá nesta última quinta-feira, 24.

As publicações resgataram um vídeo de 2013 no qual a ministra declarou que os pais holandeses são instruidos a "massagear sexualmente suas crianças".

"Inclusive na Holanda, os especilistas ensinam que o menino deve ser masturbado com sete meses de idade para que, ao chegar na fase adulta, possa ser um homem saudável sexualmetne, e a menina deve ter a vagina manipulada desde cedo para que ela tenha prazer na fase adulta", disse Damares em uma igreja evangélica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A palestra foi gravada e o vídeo circula na web.

Na Holanda, as reportagens foram recebidas com irritação e incredulidade. Nas redes sociais, os comentários são um misto de indignação e espanto. "Mundo louco, não posso acreditar que isso seja verdade", escreveu um usuário no Twitter ao compartilhar a notícia. "De onde essa pessoa tirou essa absurdo?" questionou outro no Twitter.

Educação sexual é tema curricular na Holand para alunos em torno dos 11 anos, mas sem o conteúdo mencionado pela ministra.