Holograma de dança e muita bebida marcam a primeira festa do BBB

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira festa do BBB 19 foi marcada pela agitação dos 'brothers' diante de um painel com dançarinos feitos em desenhos animados. Os participantes se divertem imitando os passinhos em ritmos variados feitos pelo holograma.

O funk foi o ritmo que mais animou os participantes, com a Hana ensinando a Tereza a fazer o quadradinho de oito.

Já o sertanejo fez os participantes soltarem a voz.

Quando começou a tocar forró, Gabriela tirou a Elana para dançar. Pouco antes do início da festa, Elana elogiou os seios da Gabriela.

Os brothers aproveitaram para comemorar o aniversário Danrley, que completa 20 anos neste sábado.

"Essa é a maior festa que eu já tive na vida", disse engatando: "Mãe, sem querer desmerecer os seus bolos maravilhosos que a senhora já fez para mim, mas essa aqui".

Regada a muita bebida, a curtição é grande na festa que tem como tema Arte. São mais de 15 obras de arte espalhadas pelo gramado.

A Globo informou que as peças dispostas no gramado da casa são assinadas por designers e artistas plásticos e produzidas em materiais diversos, como aço, ferro, madeira e PVC.

No primeiro paredão do BBB 19, o público deverá votar em quem deseja que fique na casa, e não em quem quer eliminar, como de costume. Isso porque são 14 emparedados, número recorde no programa. Apenas Danrley, Gustavo e Paula, que ganhou a prova de resistência, estão imunes.