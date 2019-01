Homem acusado de compartilhar pornografia infantil é preso na região metropolitana

Redação Bem Paraná com assessoria

Um homem investigado pela prática de armazenar e compartilhar conteúdo relacionado à pornografia infantil foi preso hoje em ação do Ministério Público Estadual em conjunto com a Polícia Militar. A ação foi conduzida pela Promotoria de Justiça de Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva.

A investigação do MP com o apoio do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, concluiu que o investigado, de forma reiterada, obtinha, armazenava, trocava e compartilhava cenas de sexo explícito e pornografia infantil, de forma individual e também por meio de grupos no aplicativo WhatsApp. A perícia realizada no celular do investigado constatou a existência de 637 arquivos de fotos e 131 arquivos de vídeos com conteúdo relacionado à pornografia infantil.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos com apoio da PM em dois endereços do investigado, sendo apreendidos um aparelho de telefone celular e um computador. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia infantil configura crime passível de pena de reclusão de três a seis anos e multa.