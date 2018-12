Homem é morto após troca de tiros em São Vicente, no litoral de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma tentativa de assalto na Praia dos Milionários, em São Vicente, litoral de São Paulo, terminou com um homem morto e uma mulher ferida, na tarde deste sábado (15).

O homem, ainda não identificado, teria tentado assaltar uma mulher na orla da praia, com uma arma de fogo. De acordo com informações da Polícia Militar, outros banhistas perceberam o que estava ocorrendo e partiram para cima do assaltante.

Ele reagiu atirando e atingiu uma mulher, que foi levada ao Hospital Municipal de São Vicente para ser atendida.

Dois policiais militares que estavam de folga, no calçadão próximo, ouviram os disparos e correram para o local. Quando deram voz de prisão ao homem, ele atirou novamente e fugiu.

Segundo a polícia, houve confronto e o homem morreu em uma rua próxima à praia. Os policiais não foram atingidos.

O caso está sendo registrado no 1º Distrito Policial de São Vicente.