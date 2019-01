Homem é preso após jogar a própria mãe para fora de casa

Redação Bem Paraná

Em Goioerê, no Noroeste do Paraná a 530 quilômetros de Curitiba, um homem de 44 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) por maus tratos a idosos. Os viznhos chamaram a PM após verem ele pegar a mãe, uma idosa, no colo e a jogar para fora de casa. O caso aconteceu a noite desta quinta-feira, 17, por volta das 23 horas. O padrasto também foi agredido.

A mãe foi socorrida por populares e levada ao pronto socorro. De acordo com a PM, homem estava bastante agressivo e de posse de uma faca de serra, um martelo, uma desempenadeira marca Vonder e um artefato feito manualmente com uma ponta metálica.

O homem ainda começou a xingar os policiais e disse que mataria a todos que estavam no local tentando apunhalar por várias vezes a equipe policial.

O indivíduo foi imobilizado e algemado e após o laudo de lesão corporal, ele foi encaminhado 14ª DRP nesta cidade para os procedimentos de polícia judiciaria.