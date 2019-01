Homem é preso após ser flagrado carregando o corpo da namorada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pedreiro Sandoval Santos Bastos, 34, foi preso após ser flagrado, por câmeras de monitoramento, carregando o corpo de sua namorada e o abandonando em uma calçada, por volta das 5h30 de terça (22), no Capão Redondo, na zona sul da capital paulista.

Ele confessou o crime, segundo a polícia. A defesa do acusado não foi encontrada pela reportagem.

O caso acabou registrado como feminicídio, quando a vítima é assassinada pelo fato de ser mulher.

Segundo registrado por uma câmera de monitoramento, Bastos chegou em casa, por volta das 20h50 de segunda-feira (21), acompanhado de Francisca da Silva, 49. Por volta das 3h40 do dia seguinte, ele saiu do imóvel com a mulher nos ombros.

O acusado mora na rua Jaime Guimarães Costa, mesma via em que abandonou o corpo. Ele fugiu em seguida.

O filho da vítima, um jovem de 23 anos, estranhou o atraso da mãe e acionou a Polícia Militar, que localizou o corpo de Francisca.

A vítima, segundo a polícia, estava com marcas de estrangulamento.

Bastos trabalhava em um canteiro de obras, na região central, do qual pediu demissão, por volta das 9h de terça, alegando a amigos que havia matado um homem e que, por isso, "precisava ir embora".

Por volta das 16h, o acusado telefonou para o ex-patrão, que informou à polícia sobre a ligação. Policiais descobriram que o telefone usado pelo acusado pertence a Gilberto de Jesus, 39, primo do suspeito.

O parente disse à reportagem que encorajou Bastos a se entregar. Por volta das 22h de terça, a polícia foi à casa de Jesus, em Embu das Artes (Grande SP), onde prendeu o pedreiro.