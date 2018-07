‘Homem-Formiga e a Vespa’ funciona muito além do esperado

Após a chegada triunfal de ‘Vingadores: Guerra Infinita’ aos cinemas, a Marvel segue em expansão nas telonas; e o próximo passo do estúdio chegou nesta quinta (5) aos cinemas com ‘Homem-Formiga e a Vespa’. O longa, que mistura boa comédia com muita ação, é o vigésimo do já conhecido Universo Cinematográfico Marvel; e que apesar de ser total desconexo dos demais, é um dos mais funcionais até aqui.

Em ‘Guerra Infinita’ certamente um dos personagens que mais fez falta na reunião dos heróis mais poderosos da terra foi o Homem-Formiga, isso é indiscutível. Por sorte recebemos agora seu filme próprio e que consegue criar um encaminhamento excelente, sem nem precisar se conectar aos outros trabalhos/heróis da empresa.

‘Homem-Formiga e a Vespa’ segue os eventos de ‘Capitão América: Guerra Civil’, em um cenário de conflito de Scott Lang (Paul Rudd) com a justiça. Vivendo em prisão familiar, ele precisará fugir disto para se conectar novamente a Hope van Dyne (Evangeline Lilly) e Hank Pym (Michael Douglas), formando junto da primeira a dupla que intitula o longa. O trio se reúne mais uma vez, agora para salvar Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), a Vespa original, que ficou presa no mundo quântico.

A direção continua nas mãos de Peyton Reed, com cinco roteiristas dividindo a criação da trama baseada diretamente nas HQs criadas por Stan Lee e Jack Kirby à Marvel. E que trabalho magnífico realizado por esse grupo podemos conferir aqui, com um enredo fácil e guiado de forma brilhante.

Se ‘Guerra Infinita’ causou todo um baque nos espectadores e deixou várias “sequelas” em sua extensa massa de fãs, não poderia existir uma produção que melhor conseguisse encarar esse “fardo” e contrabalancear com tamanha leveza como ‘Homem-Formiga e a Vespa’ vem a fazer.

‘Homem-Formiga e a Vespa’ é talvez o filme Marvel mais eficiente no que se propõe, com pouquíssimas falhas e acertos em demasia. Despretensioso em sua maioria, o filme não é do tipo para se levar a sério e realmente funciona como perfeito entretenimento.

Sua pouca conexão com o UCM é um grande acerto, tornando-o assim uma opção válida para todo tipo de público; além de ter uma pegada de desenvolvimento voltado ao estilo familiar. É realmente muito engraçado, e não daquele jeito exagerado/pastelão que a Marvel insistia em fazer, tudo ocorre na maior naturalidade.

As cenas de ação são incríveis e muito bem dirigidas por Reed, é absolutamente fantástico acompanhar as transições de filmagem entre movimentos em tamanho real e nas suas versões diminutas. Lembrando que a mudança de tamanho é constante e as câmeras acompanham primorosamente todas as transformações. Méritos também à qualidade gráfica das passagens quânticas e a todo o trabalho de efeitos, o realismo alcançado é impressionante.

MÚSICA

Foto: divulgação

Camila: headliner do Z Festival

Camila Cabello anuncia show em Curitiba

E como adiantamos, aconteceu! Principal festival voltado para o público jovem no país, o Z Festival retorna em outubro ao Brasil, depois de reunir cerca de 120 mil pessoas em edições passadas. Este ano, o evento acontecerá em quatro cidades, tendo como principal headliner a cantora norte-americana/cubana Camila Cabello com sua nova turnê internacional, ‘Never Be the Same World Tour’. Em Curitiba, o festival acontece no dia 16 de outubro, terça-feira, no palco da Pedreira Paulo Leminski. Apresentado por Banco do Brasil, com patrocínio de Ourocard e Cielo, as edições desse ano do Z Festival terão pré-venda para clientes Ourocard a partir de 7 de julho e ingressos para o público em geral estarão à venda a partir de 11 de julho. Todas as vendas acontecerão pela LivePass. O show tem o apoio cultural do Curitiba Cult.

SHOW

Bruninho e Davi fazem apresentação inédita na Ópera de Arame

Bruninho e Davi chegam a Curitiba, neste sábado, 07 de julho, trazendo o projeto de ano da dupla: a Violada B&D, que tomará conta do palco da Ópera de Arame, ou seja, a festa, que é limitada, será realizada em cima do palco. Os ingressos estão à venda, pela Blueticket, a partir de R$58. Consagrado como a maior label sertaneja do Brasil, com cerca de quatro horas de show acústico, o evento tem uma pegada descontraída e, ao mesmo tempo, bem intimista, com o intuito de fazer o público se sentir no quintal de casa; a cenografia, inclusive, conta com uma árvore localizada no meio do palco, da qual caem folhas no chão durante o show.

MAIS SHOW

Sandy anuncia novo show em Curitiba

Com a quarta turnê em carreira solo, Sandy chega ao sul do país com o novo show, sucessor do aclamado ‘Meu Canto’, que esgotou ingressos por onde passou ao longo dos últimos dois anos. A cantora se apresenta em Curitiba, dia 28 de setembro, no Teatro Guaíra, e leva canções do seu próximo projeto, que está em fase de produção e terá lançamento conjunto às apresentações ao vivo pelo país. Os ingressos estarão à venda, a partir do dia 07, a partir de R$60.