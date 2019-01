Homem mata a própria mulher durante visita íntima em presídio de SP

Redação Bem Paraná, com agências

Um detento do Centro de Detenção Provisória (CDP), de Jundiaí (interior de São Paulo) matou a mulher durante uma visita íntima, na noite deste domingo (27). Ela foi derrubada da cama em que ambos estavam e agredida com vários chutes no rosto.

A vítima foi identificada como Nicolly Guimarães Sapucci, 22 anos. Conforme a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), o autor do feminicídio é Michael Denis Freitas, de 25 anos. Ele autuado em flagrante e continuará preso – estava cumprindo pena por um roubo executado no ano passado.

Segundo a polícia, o agressor assumiu o crime e disse ter sido motivado por ciúmes. No dia do crime, os dois estavam na cela reservada para visitas íntimas, quando teriam começado a discutir. O acusado teria empurrado a mulher para fora do beliche e, já no chão, desferido chutes em seu rosto. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital São Vicente, mas não se recuperou e acabou morrendo por volta das 20h40 de domingo. Os médicos constataram que ela sofreu traumatismo craniano

De acordo com boletim registrado na Polícia Civil, a jovem morava em Bragança Paulista e vivia com Freitas desde agosto de 2017.

Em seu perfil nas redes sociais, a jovem declarou seu amor ao parceiro e disse que ficaria com ele até o fim. “Troquei as maquiagens pelas lágrimas, o salto pelo chinelo, a balada pelo trabalho, as viagens pela visita. Troquei minha vida pela sua. To (sic) com você até o fim.”