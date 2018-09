Homem morre após batida de barco durante gravação de série da Globo na Amazônia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um barco que carregava materiais de apoio da gravação da série "Aruanas", uma coprodução da Globo e da Maria Farinha Filmes, colidiu com outra embarcação em um rio na Amazônia.

Estavam a bordo Paulo Henrique Xavier Cardoso e Lucas Henrique Xavier Cardoso, que foram socorridos imediatamente após o acidente, mas Lucas Henrique não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A assessoria da emissora informou em nota que as gravações do dia foram canceladas e que as autoridades locais estão apurando o caso. "A Maria Farinha Filmes e a Globo lamentam profundamente o ocorrido e estão ao lado da família e dos envolvidos, para providências e apoio com todo o necessário", informaram.

A série, que levava o título de "Mulheres de Gaia", foi rebatizada pela Globo para "Aruanas". As gravações começaram no final de agosto em Manaus (AM). Estão no elenco Débora Falabella, Rômulo Estrela, Taís Araújo e Leandra Leal.