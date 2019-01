Homem morre queimado em praça do bairro Hauer, em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria da Polícia Militar

Uma pessoa morreu carbonizada a noite desta segunda-feira, 21, no bairro Hauer, em Curitiba. O corpo foi encontrado sobre uma árvore em uma praça na esquina da Avenida Marechal Floriano Peixoto esquina com Rua Nicolau Kresko. Há suspeitas que o corpo seja de um homem que atuava como guardador de carros.

Ele estava deitado sob uma árvore em uma praça enrolado em um cobertor sobre um colchão. Segundo o corpo de bombeiros, testemunhas disseram que viram o fogo na praça mas não perceberam que era uma pessoa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado junto com a Polícia Militar que ao chegar no local comprovaram que o que sobrou do corpo era um homem.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios. Imagens de câmeras de segurança da região serão recolhidas para ajudar a polícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Curitiba onde aguarda identificação.