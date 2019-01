Homem suspeito de duplo homicídio é preso em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

R. M. L., de 21 anos, suspeito de participar de um duplo homicídio que vitimou Felipe Barbosa e Ismael de Oliveira Ponte, no dia 25 de novembro de 2018, no bairro Cajuru, foi preso na quarta-feira (30/01), pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). Outro participante do crime está foragido.

Os dois teriam adentrado a casa das vítimas naquela data. Armados, dispararam tiros inúmeras vezes contra os irmãos. Testemunhas que presenciaram o fato identificaram os dois homens presos como autores do crime.

A motivação do crime teria sido o envolvimento entre as quatros pessoas na manhã da data do crime. O homem preso tem passagem por tráfico de entorpecentes e o foragido por roubo, receptação, homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

O suspeito encontra-se preso na carceragem provisória da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) com prisão provisória de 30 dias e aguarda a disposição da Justiça.