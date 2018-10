Horário de verão terá 29 dias a menos por causa de eleição e Enem

Da Redação Bem Paraná

O horário brasileiro de verão edição 2018/2019 terá 29 dias a menos que o previsto originalmente. O horário estava previsto para começar no dia 21 de outubro. Mas acabou adiado para 18 de novembro por causa das eleições — o segundo turno será no dia 28 de outubro — e da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no começo de novembro.

Ainda no ano passado, o governo definoiu que o horário de verão seria adiado para o dia 4 de novembro, depois dos segundo turno das eleições para não prejudicar a apuração, já que nem todas as regiões do País têm mudança de horário. Mas nesta semana o Ministério da Educação também pediu o adiamento, já que o início do horário foi jogado para o mesmo fim de semana das provas do primeiro dia do Enem. O segundo dia de provas acontece uma semana depois, no dia 11 de novembro.