Hospedagem Universal

Da redação

O mais novo hotel da categoria Prime Value do Universal Orlando Resort, o Universal’s Aventura Hotel, já está aberto para os visitantes. Localizado no coração do Universal Orlando, os hóspedes do podem desfrutar de benefícios exclusivos nos parques temáticos e das demais conveniências que o hotel proporciona, a um custo perfeito para os viajantes que gostam de economizar. O hotel de 600 quartos é a sexta propriedade em parceria com Loews Hotels & Co, e oferece aos hóspedes a experiência extraordinária que eles já esperam dos hotéis no Complexo Universal Orlando. As diárias iniciam em US$ 116 por noite, para estadas de quatro noites. Para mais informações visite www.UniversalOrlando.com/AventuraHotel.