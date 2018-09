Hospital Erasto Gaertner lança o Outubro Rosa na segunda-feira

Da Redação Bem Paraná

O Hospital Erasto Gaertner lança oficialmente, na próxima segunda-feira (1/10), às 10 horas, a campanha Outubro Rosa, de prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Durante todo o dia, haverá uma programação extensa no estacionamento do hospital, que inclui oficinas de automaquiagem, amarração de lenços, atrações musicais, além de food trucks e ações informativas para os participantes do evento. O lançamento da campanha será apenas o pontapé inicial de um mês inteiro de atividades.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), mais de 40 mil mulheres recebem, anualmente, o diagnóstico de câncer de mama no Brasil. A prevenção ainda é a melhor aliada no combate à doença, por isso, durante o Outubro Rosa, o HEG, que é referência no combate ao câncer no sul do Brasil, estará com seus profissionais nos principais meios de comunicação para informar e orientar o público sobre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer.