Hospital São Vicente abre concurso para ocupar vagas em residência médica

O Hospital São Vicente – Funef está com inscrições abertas para o Concurso de Residência Médica – 2018, para início no dia 1º de março de 2019. O processo de seleção terá duas fases. A primeira será com uma prova geral, no dia 15 de novembro de 2018, às 14h, elaborada e aplicada pela Comissão de Provas da Associação Médica do Paraná (AMP-UCAMP) - os conteúdos programáticos encontram-se disponíveis no Edital do Exame AMP-2018, no site www.amp.org.br.

A segunda fase será de prova teórico-prática para os 15 primeiros classificados de cada especialidade, no dia 15 de dezembro de 2018, às 9h, no Auditório do Hospital São Vicente - Avenida Vicente Machado, 401, Centro, Curitiba (PR).

As inscrições são pelo site www.amp.org.br, preenchendo a ficha de inscrição, até o dia 10 de outubro de 2018, efetuando-se o pagamento da Taxa da COREME de R$ 500,00.

As vagas são para Cirurgia Geral (2 vagas), com duração de 3 anos – o terceiro ano de residência (R3) ainda dependente de ato autorizativo do MEC; Radiologia e Imagem (2 vagas), com duração de 3 anos - haverá 1 vaga a mais para especializando e Cancerologia Cirúrgica (1 vaga), com duração de 3 anos - haverá 1 vaga a mais para especializando.

O Diretor Técnico do Hospital São Vicente - Funef é o Dr. Angelo Luiz Tesser (CRM 4599). A Residência Médica tem como presidente da COREME o Dr. Geraldo Alberto Sebben. O Preceptor Chefe da Cirurgia Geral é o Dr. Antônio Carlos Rosa de Sena. O Preceptor Chefe da Radiologia e Diagnóstico por Imagem é a Dra. Maria Fernanda Sales F. Caboclo. E o Dr. Marciano Anghinoni é o Preceptor Chefe da Cancerologia Cirúrgica.

Sobre o Hospital São Vicente-Funef

Fundado em 1939, o Hospital São Vicente é referência no transplante de fígado e rim, e nas áreas de Oncologia e Cirurgia. De alta complexidade, atende diversas especialidades clínicas e cirúrgicas, sempre com foco na qualidade e no tratamento humanizado. Desde 2002, a instituição é gerida pela Fundação de Estudos das Doenças do Fígado Kotoulas Ribeiro (Funef).

Sua estrutura conta com Pronto Atendimento, Centro Médico, Centro Cirúrgico, Exames, UTI, Unidades de Internação e Centro de Especialidades. O programa de Residência Médica é credenciado pelo MEC nas especialidades de Cirurgia Geral, Cirurgia Digestiva, Cancerologia Cirúrgica e Radiologia.

