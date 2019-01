Hotsite da 54ª Festa da Uva de Colombo está no ar com conteúdo exclusivo sobre o evento

Ascom/PMC

Está no ar o Hotsite, canal exclusivo de comunicação, da 54ª Festa da Uva de Colombo, realizada pela Prefeitura Municipal em parceria com a Comissão Organizadora da Festa. O objetivo principal é manter a população e a imprensa em geral informadas sobre cada detalhe do evento.

O endereço virtual do canal é o festadauva.colombo.pr.gov.br, onde o internauta poderá ficar por dentro de todas as notícias, atrações e rotas de acesso ao local do evento, que acontece nos dias 07, 08, 09 e 10 de fevereiro, no Parque Municipal da Uva, no centro de Colombo. Ele também pode ser acessado através do banner disponibilizado no canto superior direito do site da prefeitura (colombo.pr.gov.br).

Todas as novidades e acontecimentos da festa serão publicados em tempo real através de textos, fotos e vídeos. Os acontecimentos contemporâneos estarão lá, como também à história que deu origem a mais tradicional festa do município, para que seja rememorada e disseminada entre os que a prestigiam.

Tecnologia a serviço da tradição

No Hotsite também já estão disponíveis os principais links relacionados à Festa, como site para a compra antecipada de ingressos e o acesso para compartilhamento com as redes sociais. Os internautas ainda terão acesso aos vídeos produzidos com exclusividade para o canal da prefeitura no Youtube.

Vale lembrar que, o hotsite foi desenvolvido com tecnologia responsiva, ou seja, permite o acesso Mobile para dispositivos móveis, como smartphones, tablets e celulares.

Confira a programação principal e outras curiosidades sobre as atrações que acontecerão no palco principal, no palco 2 e no pavilhão. Tudo isso para facilitar o acesso às informações do evento e fazer com que os turistas e visitantes do evento explorem tudo de melhor que a Festa da Uva tem a oferecer.

Serviço:

Hotsite: festadauva.colombo.pr.gov.br

54ª Festa da Uva de Colombo

Dias: 07, 08, 09 e 10 de fevereiro

Local: Parque Municipal da Uva

Endereço: Continuação da Rodovia da Uva, no Centro de Colombo – a 100 metros da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, Rua Marechal Floriano Peixoto, 8771