Hugo e Maria Antônia superam favoritos e fazem a final do Masterchef 2018

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Após uma jornada de 21 episódios, estão definidos os finalistas da quinta temporada do “MasterChef Brasil”: Hugo e Maria Antônia se enfrentarão pelo troféu de melhor cozinheiro amador do país. A disputadíssima semifinal registrou pico de 7 pontos de audiência, com 5,3 pontos de média. A Band conquistou o terceiro lugar isolado na segunda etapa do programa, das 23h45 às 00h30.

Os dois competidores não figuravam entre os favoritos. Hugo foi eliminado e voltou na repescagem. Maria Antônia sofreu muitas críticas dos jurados no início da competição de gastronomia, mas surpreendeu nas últimas semanas.

Na primeira parte do episódio, Eliane, Hugo e Maria Antônia tiveram que reproduzir o sorvete de goiaba do chef Pablo Oazen, campeão da última temporada dos profissionais. Os participantes precisaram trabalhar com nitrogênio líquido, o que foi um verdadeiro obstáculo para todos eles, mas Hugo se saiu melhor e foi o primeiro a garantir uma vaga na final.

Na última prova de eliminação da temporada, as amigas Eliane e Maria Antônia se enfrentaram em um desafio que exigiria muito de seus repertórios, deveriam criar pratos nível MasterChef utilizando ingredientes triviais da dieta da população brasileira, mandioca, feijão e banana. As duas acabaram cometendo uma sucessão de erros, mas por uma diferença mínima, os chefs decidiram que Maria Antônia merecia a última vaga para a disputa ao título.

Agora, na próxima terça-feira (31), Hugo e Maria Antônia protagonizarão o último confronto da temporada. Para conquistar a vitória, os finalistas deverão fazer um menu completo autoral que encante e surpreenda os jurados.

Os dois falaram como estão se sentindo ao portal da Band:

"Eu estou muito feliz. Não consigo nem acreditar. Passou um filme na minha cabeça: eu lembrei de toda a minha trajetória, que foi difícil no começo e que depois eu voltei super bem. Tenho ganhado várias provas, então acho que estou mostrando que tenho capacidade de ir até o fim", disse o cirurgião-dentista.

"Minha ficha ainda não caiu. É um sonho. Eu estava conversando com o Hugo e a gente se deu conta que um de nós dois pode levar o troféu. Quer dizer, não são mais 21 competidores. Não são mais 20 pessoas que têm entre eu e o troféu. Agora sou eu e mais um", afirmou a sommelier.

E aí, quem leva?