Ícaro Silva muda visual para viver 'rei da lambada' em novela

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Ícaro Silva, 31, que no ano passado surpreendeu o público encarnando Beyoncé no Domingão do Faustão, acaba de mudar o visual. O ator está prestes a viver um dançarino na próxima novela das sete da Globo, "Verão 90", com estreia programada para o fim do mês.

No Instagram, o artista mostrou os dreadloks no cabelo renovado e contou um pouco mais sobe o que está por vir na telinha. "Ticiano é o 'rei da lambada' e a sensação musical do momento (lembrando que o momento é 1993)", escreveu, sobre o papel na trama cujo enredo se passará nos anos 1990.

Muitos fãs, inclusive famosos, aprovaram a novidade e fizeram elogios. "Amei. Gato", escreveu a atriz Lucy Ramos. "Tava curiosa, ficou lindo", disse Pathy DeJesus. "Lindo demais", publicou Monica Iozzi. Carol Castro também deixou seu comentário: "Muso".