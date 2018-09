ID Fashion reúne 19 marcas paranaenses em Curitiba

Da redação

Estilistas e empresários de moda, desde ontem, participam da quarta edição do ID Fashion, no Campus da Indústria, todos os olhares se voltam à moda plural e contemporânea na quarta edição do ID Fashion, realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) e correalizado pelo Sebrae/PR. Gratuita e aberta ao público, a programação inclui palestras sobre moda e tendências, bate-papos e 19 marcas paranaenses, que vão mostrar um pouco da hiperconectividade, originalidade e pluralidade deste mercado no Estado. O ID Fashion tem patrocínio do Sesi Paraná, Senai Paraná, Caixa Econômica Federal, Grupo Morena Rosa e termina nesta quarta-feira (26).

No evento, os participantes poderão ter acesso às criações por meio de diferentes espaços. No Catwalk serão realizados desfiles intimistas, com apresentações das coleções das marcas mais representativas e originais do mercado de moda paranaense, realizados em um ambiente lúdico e inspirador.

Também um espaço de exposição interativa e comercialização das coleções das marcas participantes, o Living Lab & Store, vai proporcionar aos empresários a oportunidade de relacionamento e feedback de consumidores, formadores de opinião e de especialistas do setor.

Já no User Experience, ação promovida em parceria com o curso superior de Design de Moda das Faculdades da Indústria do Sistema Fiep, seis equipes formadas por dois estudantes de Design de Moda terão o desafio de criar peças utilizando tecidos tecnológicos da Santista, empresa parceira. Os participantes farão desde a criação do design da peça, a modelagem planificada, o corte e a costura industrial, até o acabamento com técnicas handmade.

Reflexões

O ID Talk é outra atração do ID Fashion. O bate-papo interativo entre convidados e visitantes vai provocar reflexões sobre temas importantes ligados ao setor. Nesta edição, participam cinco importantes personalidades do mundo da moda: a escritora e comunicadora Cris Guerra; Luiz Arruda, diretor da WGSN Mindset; Akihito Júnior, sócio proprietário e diretor criativo na Akihito Hira; o estilista Ronaldo Silvestre; e a designer Daniela Nogueira.

As marcas do Paraná

Elyane Fiuza (Curitiba) (Catwalk e Living Lab Store) – A marca de bolsas conta com design exclusivo e garantia de produtos criados para acompanhar mulheres de vários estilos em todas as ocasiões. Na produção, materiais nobres, como couro e metais.

Leveza do ser (Curitiba) / (Catwalk) – Com design acolhedor, que busca transformar o ato de vestir em uma experiência única, as coleções são inspiradas em mulheres com estilo de vida dinâmico.

Recco (Maringá) / (Catwalk) – Reconhecida no mercado de moda íntima, a marca investe em pesquisas e tecnologias, que ajudaram a consolidar o conceito de lingerie que acompanha as mulheres em todos os momentos da vida.

Six One (Cianorte) / (Catwalk e Living Lab Store) – A Six One faz parte do Grupo Beeight, que atua há mais de 20 anos na indústria do jeans. Com muita personalidade, a marca traz novos atributos à moda urbana, com um toque de sensualidade.

Soraya da Piedade (Curitiba) / (Catwalk) – Fazendo ponte entre Angola e Brasil, a premiada estilista desenvolve peças de design original e sofisticado, com forte referência étnica e estilo contemporâneo.

Vale da Seda (Maringá) / (Catwalk) – Com o objetivo de fortalecer o consumo consciente e o desenvolvimento regional sustentável, o coletivo de marcas trabalha com diferentes tipos de seda, design contemporâneo e tecnologia de rastreabilidade da peça e de balanço de CO2.

Empatize (Curitiba) / (Catwalk New ID) – As peças são focadas no conforto para quem se desloca no espaço urbano. Os produtos têm modelagens ergonômicas e são confeccionados com tecidos respiráveis e agradáveis ao toque.

Transmuta (Curitiba) / (Catwalk New ID e Living Lab Store) – Por meio do upcycling refinado, a marca trabalha a reciclagem de tecidos, bordados e aviamentos de qualidade, a modelagem criativa e os acabamentos impecáveis.

Yski (Curitiba) / (Catwalk New ID e Living Lab Store) – Lúdica, glam e fun, a Yski propõe uma nova estética, com foco na primazia nos acabamentos, liberdade na escolha de materiais e uso de diferentes silhuetas.

All Hunter (Maringá) / (Catwalk Sebrae/PR) – Criada em 2015, a All Hunter tem um estilo próprio de vestuário, com um toque diferente no estilo country.

Carla Bergamask (Cianorte) / (Catwalk Sebrae/PR) – Com o foco na criação de opções práticas de vestuário da mulher brasileira, atende a duas linhas – tradicional e plus size – em malha.

Carlina Brugnera Ateliê (Francisco Beltrão)/ (Catwalk Sebrae/PR) – As peças são produzidas exclusivamente para cada cliente, com modelagem individual, valorizando o biotipo. Atua no sob medida para venda e na locação da moda festa.

Milho Guerreiro (Curitiba) / (Catwalk Sebrae/PR e Living Lab Store) – Com a proposta de fazer moda sustentável, a marca cria roupas exclusivas, com o mínimo descarte possível de tecido e reutilização de sobras e retalhos, que viram verdadeiras obras de arte.

FZO (Apucarana) / (Catwalk Sebrae/PR e Living Lab Store) – A marca produz camisetas, bonés, carteiras, shorts e cintos para o público masculino que ama a vida noturna.

Holls (Curitiba) / (Living Lab Store) – Os óculos são feitos em baixa escala de produção e com garantia de qualidade. A madeira é o elemento principal, buscando sempre unir design, texturas de elementos urbanos e naturais como fonte de inspiração.

Indiozinhos (Curitiba) / (Living Lab Store) – A marca surgiu com o desejo de resgatar a essência da infância, fase em que tudo é espontâneo e simples. O nome reflete o próprio DNA: valorizar a diversidade cultural brasileira, aliando conforto e originalidade no processo de criação.

LAAS, (Curitiba) / (Living Lab Store) – A marca é inspirada na mulher contemporânea que busca estar sempre bem vestida e adequada em roupas confortáveis. Os croquis são feitos em aquarela e, em seguida, cada modelagem é produzida na peça piloto e, só então, confeccionada em grade.

Noiga (Curitiba) / (Living Lab Store) – Primeira marca brasileira voltada exclusivamente para a produção de acessórios em 3D, a Noiga aposta no design minimalista e contemporâneo no desenvolvimento de suas peças.

V.Luxo (Curitiba) (Living Lab Store) – A marca é resultado de um projeto que busca reintegrar mulheres ao mercado de trabalho e ressignificar seu valor. Com produção de acessórios em escala reduzida, mostram uma percepção de moda em consonância com novos valores.

Para conferir toda a programação do evento, sem perder nenhum detalhe, saber mais sobre as marcas, fazer perguntas no ID Talk, participar das pesquisas de opinião e visitar as atividades paralelas do ID Fashion, o público pode acessar o aplicativo desenvolvido especialmente para a quarta edição.

1) Acesse a Play Store ou App Store e baixe o mobLee Eventos

2) Faça o cadastro com o mesmo e-mail que se credenciou no site do ID Fashion

3) Depois de ter criado um perfil no app, basta identificar o evento pelo código “idfashionpr”.

Programação

26/9

15h às 22h – Living Lab & Store

15h às 22h – User Experience

15h30 – ID Talk com Akihito, Ronaldo Silvestre e mediação de Daniela Nogueira

17h – Catwalk com Milho Guerreiro, FZO, Carlina Brugnera e Carla Bergamask

18h – ID Talk com Daniela Nogueira

19h30 – Catwalk com Soraya da Piedade

20h30 – Catwalk com Leveza do Ser

21h30 – Catwalk com Recco