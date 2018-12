Idolatrado em desembarque, Carille ouve pedidos e provocações ao Palmeiras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "Eu vou passar ali pelo meio para falar com eles." Foi dessa forma que Fábio Carille decidiu retribuir a atitude de torcedores do Corinthians que compareceram no aeroporto de Guarulhos, na noite do último sábado (15). No retorno ao clube paulista depois de uma breve passagem de sete meses pelo Al-Wehda, da Arábia Saudita, o treinador foi tratado como ídolo e a maior contratação do time para a temporada 2019.

A relação entre Carille e torcida também teve outros capítulos. Os corintianos, por exemplo, citaram o Palmeiras diversas vezes e chegaram a dar dicas ao técnico durante a entrevista coletiva. Entre um grito e outro, alguns jogadores do atual elenco alvinegro foram citados e avaliados negativamente. Sem reação às manifestações, o novo comandante manteve a postura centrada na interação com os jornalistas.

Tidos pelos alvinegros como um algoz do Palmeiras durante os 17 meses em que treinou o Corinthians na primeira passagem, Carille também viu o rival corintiano ser citado várias vezes. Na primeira delas, um pedido de nova hegemonia sobre o time alviverde. Minutos depois, a música que marcou a era de vitórias corintianas sobre os palmeirenses foi entoada.

Ao som de "é sangue no olho, é tapa na orelha, é joga vida, o Corinthians não é brincadeira", Carille disse que a recepção calorosa é compreensível, pois o trabalho desempenhado entre janeiro de 2017 e maio de 2018 rendeu muitos frutos.

"A responsabilidade é grande, eu sei do tamanho de tudo isso, por tudo o que aconteceu em um ano e meio como técnico. Sei que a responsabilidade é grande, mas estou preparado como os jogadores e a diretoria", disse o treinador, que comandou o Corinthians em sete clássicos contra o Palmeiras e venceu seis deles.

A superioridade sobre o rival ainda foi lembrada duas vezes durante o desembarque. Antes mesmo de Carille aparecer no portão, um torcedor do clube alviverde que acabara de chegar a São Paulo apareceu trajado com a camisa do time. De modo descontraído, entre risos, corintianos gritaram "seu terror voltou".

Na última pergunta dos jornalistas, mais uma rápida menção ao Palmeiras. Após ser questionado sobre qual seria o cardápio no primeiro dia após retornar ao país e falar em uma lasanha, Carille ouviu pedidos da torcida para "comer porco".

TRABALHO INTENSIFICADO

Carille desembarcou no aeroporto de Cumbica no mesmo voo do preparador físico Walmir Cruz, do auxiliar técnico Leandro da Silva e do analista de desempenho Denis Luup - o observador técnico Mauro da Silva chegou à capital paulista na última quinta-feira.

Dessa forma, a nova comissão técnica do Corinthians irá intensificar o planejamento para 2019. Segundo Carille, a troca de mensagens entre ele e a diretoria do Corinthians foi constante nos últimos dias. Depois de uma folga neste domingo, o trabalho será retomado na segunda-feira de manhã. Em seguida, o planejamento se concentrará no CT Joaquim Grava.

"É o mesmo Carille de sempre, não vou fazer nada de diferente, trabalhar muito, ficar 10, 12 horas no CT para ficar tudo organizado. Não tem que ser diferente, mas sei que a responsabilidade é bem maior", afirmou.