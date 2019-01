ídolo do futebol nordestino, Carlinhos Bala pode reforçar clube do Paraná

Redação Bem Paraná

Ídolo de clubes diversos do futebol nordestino (principalmente de Pernambuco, onde atuou por Náutico, Sport e Santa Cruz), o experiente atacante Carlinhos Bala pode finalmente vir a ter uma experiência no futebol paranaense. Segundo informações do jornal Tribuna do Norte, o jogador de 39 anos negocia com o Apucarana Sports, clube do município do norte paranaense, para disputar a divisão de acesso do Campeonato Paranaense.

De acordo com o presidente do Apucarana, Douglas Rodrigues de Lima, o clube já converseu com Carlinhos Bala e encaminhou uma oferta. Pesaria a favor do clube na negociação o fato do jogador ser próximo de outro atleta do Apucarana, o também atacante Diego Paulista, com quem já jogou no Taboão da Serra.

Nascido no Recife, Carlinhos Bala atua profissionalmente desde 1999, tendo iniciado a carreira no Santa Cruz. Jogou ainda por clubes como Cruzeiro, Atlético-GO, Fortaleza e CRB. Seu grande momento, contudo, foi no Sport, em 2008, quando foi um dos destaques do time do Leão que viria a se sagrar campeão da Copa do Brasil, inclusive marcando o primeiro gol da partida decisiva contra o Corinthians, na Ilha do Retiro - após perder por 3 a 1 no Morumbi, os pernambucanos superaram os paulistas por 2 a 0 dentro de casa e garantiram a taça, com Carlinhos Bala abrindo o placar aos 34 minutos e Luciano Henrique fazendo o segundo aos 37.