Idosos escapam de asilo para curtirem festival de rock na Alemanha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens idosos fugiram de uma casa de repouso no estado de Schleswig-Holstein, Alemanha, para acompanhar o Wacken Open Air, tradicional festival de música heavy metal e maior do gênero no mundo.

Segundo a rádio pública NDR, a polícia local foi acionada e a dupla foi encontrada por volta das 3h de sábado (4). Os dois homens se recusavam a deixar o show e a polícia teve que colocá-los em um táxi e escoltá-los até chegarem na casa de repouso onde moram.

O festival aconteceu na cidade de Wacken, no norte da Alemanha, e recebeu nomes da música como: Judas Priest, Danzig, Red Hot Chili Peppers e In Flames. Foram três dias de show, que começaram na quinta (2) e terminaram no sábado (4).