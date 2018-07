Igor surpreende na zaga e alterações de Micale respondem bem em campo. Confira a avaliação dos jogadores paranistas

Rodolfo Luis Kowalski

ATUAÇÕES INDIVIDUAIS



Thiago Rodrigues ( 6,0 )

Teve pouco trabalho. Sorte que o chute por cobertura de Ademir não entrou.



Júnior ( 7,0 )

Bem na armação e ajudou lá atrás, com dois desarmes e uma rebatida.



Cléber Reis ( 6,5 )

Seguro, principalmente pelo alto (8 rebatidas). Mas pecou na saída de jogo.



Igor ( 7,0 )

Foi improvisado e deu conta do recad o, até dando chutão quando preciso.



Mansur ( 6, 5 )

Não comprometeu defensivamente e foi quem acertou mais passes (33).



Leandro Vilela ( 6, 0 )

Não foi bem nos passes. Mas conteve o adversário com desarmes (2) e faltas (6).



Caio Henrique ( 6,5 )

Assistência para o go l e outras duas assistências para finalização.



Nádson ( 6,0 )

Ainda distante do ritmo ideal, mas ainda assim participou de dois bons lances.



Alex Santana ( 5,5 )

Entrou aos 21-2º e depois disso o meio de campo caiu de produção.



Silvinho ( 6, 5 )

Criou a jogada do gol paranista. Jogador mais técnico do Paraná.



Torito González ( 6,5 )

Entrou aos 43-2º. Apesar do pouco tempo, deu ótimo passe para Carlos.



Rodolfo ( 7,0 )

Oportunista. Teve chance para fazer o segundo, mas parou no goleiro.



Léo Itaperuna ( 5,5 )

Entrou aos 27-2º. Participou pouco, ajudando mais a pressionar os adversários.



Carlos ( 6,0 )

E sforçado, mas pouco participativo. Teve duas boas chances e desperdiçou.