Imagem carioca

Da redação

Sempre empenhados pela promoção turística do Rio de Janeiro, a Riotur, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro e o Rio Convention & Visitors Bureau uniram esforços de comunicação para divulgar a agenda positiva da cidade. A campanha “O Rio também tem notícia boa”, que será divulgada através das redes sociais das três entidades, apresentará fatos e dados que contraponham o cenário negativo, e que impulsionem o turismo e contribuam para a construção de uma imagem assertiva da cidade. “A cidade do Rio precisa de iniciativas como essa para melhorar a autoestima dos cariocas. Unindo esforços seremos capazes de virar o jogo e mostrar que o turismo é a solução para o Rio”, declarou o presidente da Riotur, Marcelo Alves.