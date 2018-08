Imagens mostram viatura transitando na Linha Verde minutos antes do acidente que matou quatro. Veja o vídeo

Redação Bem Paraná com assessoria da Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR) divulgou no final desta manhã de quarta-feira,1º, imagens da viatura da Polícia Militar (PM) que causou um acidente que resultou na morte de quatro pessoas na tarde desta terça-feira, 31 de julho, na Linha Verde.

As imagens atestam que a viatura estava com sirene e iluminação intermitente ligadas quando transitava pela canaleta central, sentido Trevo do Atuba. No momento do acidente, equipes da PRF-PR estavam realizando uma operação de policiamento em frente à sede da instituição, que fica do outro lado do viaduto da Avenida das Torres.

Para evitar o atropelamento de um pedestre que atravessava a rodovia fora da faixa de segurança, o policial que dirigia a viatura fez uma manobra brusca à esquerda e acabou por perder o controle do veículo, atravessou o canteiro central, derrubou a estrutura do ponto de ônibus onde estavam as vítimas e, na sequência, ainda colidiu contra ao menos quatro carros que estavam na pista contrária, parados, aguardando a abertura do semáforo.