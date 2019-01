Imprensa internacional repercute decreto que facilita posse de armas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alguns dos principais jornais do mundo repercutiram o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) nesta terça (15) que facilita o acesso a armas.

O New York Times escreveu que as leis foram afrouxadas na "capital mundial do assassinato". O Financial Times lembrou que 61% dos entrevistados pelo Datafolha em dezembro no país disseram ser contra a liberação da posse de armas de fogo.

Já o britânico The Guardian afirmou, com base em um estudo da ONG Sou da Paz, que o número de registro de novas armas no Brasil aumentou de 3.900 para 33 mil em dez anos.

Os jornais argentinos La Nación e Clarín foram outros que destacaram a medida.