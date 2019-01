Improvisos são essenciais para ‘Sai de Baixo’, diz Miguel Falabella

O ator Miguel Falabella contou detalhes sobre a série ‘Sai de Baixo’, que ele protagonizou entre 1996 e 2002. “Caco Antibes foi uma criação de todo mundo. Ele já existia no papel, mas o ‘Sai de Baixo’, todo o programa, só passou a existir depois que os improvisos foram liberados, depois que os atores começaram a brincar e a improvisar e a criar um programa dentro do programa. Aí bombou e aconteceu. Era muito engraçado, muito divertido, justamente por isso, porque havia liberdade”, disse Falabella. ‘Sai de Baixo - O Filme’ O sucesso do humorístico foi tanto que, depois de 17 anos, parte do elenco se reuniu para gravar o longa ‘Sai de Baixo - O Filme’, que estreia em 21 fevereiro no Brasil. O elenco se mantém quase o mesmo, com os principais personagens vividos pelos atores que marcaram esses papéis na TV: Caco Antibes (Miguel Falabella), Ribamar (Tom Cavalcante), Cassandra (Aracy Balabanian) e Luis Gustavo (Vavá).

Celebridades

Cleo publica foto para mostrar que engordou dez quilos

Uma foto de Cleo no Instagram, em que a artista aparece vestindo um maiô e de costas, gerou uma repercussão maior que as fotos “normais”, que ela posta em poses sensuais. Na legenda, Cleo contou que engordou dez quilos e justifica a sua pose. “Venho aqui apresentar meus dez quilos a mais. De costas porque eu estou amando minha bunda grande, também porque bunda dá like e porque minha bunda de fora é uma estética e não um atestado de caráter”, disse.

"E dane-se o sexy sem ser vulgar. Eu sou o que eu quiser quando eu bem entender", escreveu. Ontem, ela colocou outra foto semelhante, em que aparece de costas e com um biquíni cor-de-rosa em uma cachoeira.

No canal ‘Viva’

Ainda não viu? Assassinato de Odete Roitman vai ao ar hoje

Para uma noveleira que se preze, nunca ter visto o assassinato de Odete Roitman, em ‘Vale Tudo’, é fato vergonhoso. Hoje, esse erro será reparado. Exatamente à meia-noite, na virada para terça-feira, a famosa cena vai ao ar pelo canal Viva, que também exibe o capítulo mais cedo, às 15h30. A novela é de 1988 e a clássica pergunta “Quem matou Odete Roitman” tem uma resposta que todo noveleiro sabe. Mas muitas pessoas têm acompanhado a novela inteira, do início ao fim, pela primeira vez. E há quem diga que ‘Vale Tudo’ é superior aos folhetins da atualidade, como ‘O Sétimo Guardião’, ‘O Tempo Não Para’ (que terá seu último capítulo hoje) e ‘Espelho da Vida’, da Globo, além de ‘Jesus’, da Record. O crítico de TV MaurIcio Stycer diz que a novela de Odete Roitman é, apesar de seus 30 anos de exibição, a mais atual. O Brasil ainda é o país da crise econômica, do desemprego, da violência e da corrupção. Muitos dos ricos não têm qualquer ética, mas insistem em pregar uma falsa moral. Enquanto isso, pobres trabalhadores se matam diariamente para conseguir sobreviver.

Luto

Compositor francês Michel Legrand morre aos 86 anos

O compositor francês Michel Legrand, criador dos clássicos de ‘Os Guarda-Chuvas do Amor’ (1964) e ‘Duas Garotas Românticas’ (1967), morreu na noite de sexta-feira (25), aos 86 anos, informaram neste sábado (26), veículos de imprensa franceses. Ao longo de sua carreira de mais de 50 anos, Legrand recebeu vários prêmios, entre eles três Oscars. Cantor e pianista, Legrand, nascido em Paris em 24 de fevereiro de 1932, trabalhou para grandes nomes da música e do cinema internacional, como Orson Welles, Jean-Luc Godard, Ray Charles, Jean Cocteau, Frank Sinatra, Edith Piaf, Clint Eastwood e Robert Altman.

Irmãos

Jonas Torres faz homenagem a Caio Junqueira

Depois do falecimento do irmão, Caio Junqueira, 42 anos, o também ator Jonas Torres, 44, usou as redes sociais para prestar uma homenagem. Ele publicou um vídeo de família no qual Junqueira aparece deitado no chão, brincando com a sobrinha. Nas imagens, eles fazem uma guerra de almofadas enquanto a pequena ri. “Assim... Alegre, tio, irmão, filho e amigo... Assim vai ficar para sempre no meu coração”, escreveu. “Te amo, meu irmão! Luz e paz na sua subida. A gente toma conta aqui embaixo”. Junqueira morreu na madrugada da última quarta-feira (23) depois de ficar uma semana internado no Hospital Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio. O ator sofreu um grave acidente de carro no dia 16 de janeiro no Aterro do Flamengo.

Níver do dia

Gianluigi Buffon

Futebolista italiano

41 anos