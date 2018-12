Incêndio atinge shopping às margens de rodovia no interior de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu, na manhã desta sexta-feira (2), um shopping às margens da rodovia dos Bandeirantes, no interior de São Paulo, e destruiu duas lojas. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o corpo de Bombeiros, o incêndio começou no estoque de uma loja do Outlet Premium, em Itupeva, a 73 quilômetros da capital paulista.

A corporação foi acionada às 6h15 e, por volta das 7h30, as chamas já estavam controladas. O trabalho de combate às chamas envolveu 25 bombeiros e 6 viaturas de Jundiaí, Campinas e Itupeva.

O fogo destruiu as lojas MMartan e Levi's, além de atingir outras duas lojas próximas. A administradora do shopping informou que o estabelecimento funciona normalmente nesta sexta, das 11h às 21h —o local normalmente abre às 9h.

Ainda não há informações sobre as causas do fogo.