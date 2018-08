Infraero licita área externa do Aeroporto Afonso Pena para o comércio

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Para melhorar ainda mais a experiência de quem frequenta seus aeroportos, a Infraero lançou o edital de Chamamento Público para a concessão das áreas externas em três terminais sob sua administração. O certame contempla área de 5 mil m² no Aeroporto de Internacional de Curitiba, outra de 11.41 mil m² no Aeroporto de Jacarepaguá (RJ) e uma de 24.80 mil m² no Aeroporto de Goiânia (GO).

O Chamamento é uma oportunidade de a iniciativa privada desenvolver estudos para concessão de áreas aeroportuárias, potencializando a prospecção e identificado junto ao mercado a vocação comercial para a exploração das áreas inclusas no documento. Os interessados deverão comparecer à sessão pública, que acontecerá em Brasília (DF), no Edifício Infraero do Setor Comercial Sul, no próximo dia 17 de agosto, às 10h.

Na ocasião, também serão prestados eventuais esclarecimentos e informações complementares. Os requerimentos de autorização para a elaboração dos estudos poderão ser entregues até o dia 17 de setembro, como consta no edital, publicado no dia 26 de julho. O edital pode ser lido clicando aqui.

Além dos três lotes disponibilizados no Chamamento Público, a Infraero conta com mais de 2 milhões de metros quadrados em áreas comerciais disponíveis em toda a Rede. É possível que o mercado sugira quais áreas tem interesse para que novos Chamamentos sejam publicados. Os espaços poderão abrigar empreendimentos como hotéis, centros comerciais, estacionamentos, megalojas, home centers, postos de gasolina, concessionárias de veículos, hangares e parques de abastecimento de aeronaves.

Serviço

Chamamento Público Comercial

Sessão pública para apresentação do Termo de Referência

Local: Edifício Infraero – Setor Comercial Sul, quadra 4, bloco A, 6º andar. Brasília (DF)

Data: 17/08/2018

Hora: 10h

Mais informações: Consulte o edital