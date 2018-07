Ingresso em dobro para assistir o show de Guilherme Arantes no Restaurante Toscana

Redação Bem Paraná, com assessoria

O Restaurante Toscana recebe pela primeira vez o show inédito do cantor e compositor Guilherme Arantes, que completa 41 anos de carreira em 2018. Em comemoração a vinda do grande artista, a casa criou o ingresso em dobro: os clientes que comprarem um ingresso inteiro ganham outro. O show acontece neste sábado, dia 28 de julho, às 23h (a casa abre às 20h).

O cantor irá apresentar ao público novas canções do 27º álbum de trabalho, “Flores e Cores”, com 12 faixas especiais, além disso, Guilherme Arantes também irá relembrar grandes sucessos que marcaram sua trajetória como “Planeta Água”, “Meu Mundo e Nada Mais”, “Cheia de Charme” e “Um dia, um dia Adeus”.

No repertório do trabalho novo estão quatro canções dançantes ao estilo “pop”, com fortes acentos dos anos 70 e 80 (“A Árvore da Inocência”, “Flores e Cores”, “A Simplicidade é Feliz” e “Chama de um Grande Amor”). Também três baladas clássicas, semieruditas, cujos embriões são datados do final da década de 60 e início da década de 70 e que foram concluídas agora (“Meu Jardim do Éden”, “Sodoma e Babel” e “Happy Days”).

Outra novidade para o show é uma nova música com forte acento do Rock progressivo (“Semente da Maré”), outra espiritual, somente em voz e piano (Santiago) além de duas canções praieiras (um shuffle suingado, “Numa Onda, nada no mar” e a jazzística “Praia Linda” – esta, com influência do R&B Brasileiro setentista) e a latina “Mais Raro Tesouro”, uma curiosa mistura latina de cumbia e huayño com música flamenca.

Para o cantor, este é “um disco ensolarado, com letras alegres e alto astral, com uma certeira sonoridade vintage que deve agradar diretamente não só ao público tradicional, mas as novas gerações”. Gravado no Estúdio do artista na Bahia, com muitos vocais femininos, um forte acervo de arranjos de cordas, e contando com os mesmos músicos do legendário disco anterior, o Condição Humana, de 2013.

Após o show, a Banda Toscana assume o restante da noite. Os ingressos estão disponíveis ainda promocionais e variam em 3 setores: Ouro - R$ 100,00, Prata - R$ 90,00 e Bronze - R$ 80,00. Para o 1º Lote os valores mudam para: Ouro: R$ 200,00 (inteira) / R$ 100,00 (meia); Prata: R$ 180,00 (inteira)/R$ 90,00 (meia) e Bronze: R$ 160,00 (inteira)/R$ 80,00 (meia). O Buffet custa R$ 50,00 por pessoa e é composto de opções de massas, saladas, carnes e deliciosos acompanhamentos.

Além do grande artista, o Restaurante Toscana ainda conta com outras opções na última semana de julho. Na quinta-feira dia 26, a casa é comandada pela Banda Toscana, que irá animar a noite. A programação completa do dia tem o custo de R$ 55,00, e inclui couvert promocional até 21h30 por R$ 20,00 e após este horário, o valor é de R$ 30,00. O buffet custa R$ 35,00 por pessoa e também é composto de opções de massas, saladas, carnes e deliciosos acompanhamentos.

Já na sexta-feira, dia 27 de julho, o show fica por conta do grande showman e cover do Rei do Rock Rogério Cordoni, o Elvis Presley. O show promete ser inesquecível, com muita animação, romantismo e glamour. Até 21h30 o couvert promocional tem o custo de R$ 20,00 e após este horário, o valor é de R$ 40,00. O buffet custa R$ 50,00 por pessoa e também é composto de opções de massas, saladas, carnes e deliciosos acompanhamentos.

Informações

A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h). Ou no link https://www.diskingressos.com.br/event/guilherme-arantes-2018. É obrigatória a apresentação de documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário na compra do ingresso e na entrada do restaurante.

Restaurante Toscana

Avenida Manoel Ribas, 5761 - Santa Felicidade

Abertura: Quintas, Sextas e Sábados

Abertura da casa: 20h

Buffet Servido: 21h

http://restaurantetoscana.com.br/