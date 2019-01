Ingressos à venda para espetáculo infantil no MON

O espetáculo teatral ‘No mundo de Alípio’ fará a sua última apresentação nesta terça-feira (29), às 15h40, no auditório Poty Lazzarotto, do Museu Oscar Niemeyer (MON). A atividade faz parte da programação da Colônia de Férias, mas o público externo pode participar. Há 345 lugares disponíveis no teatro. O espetáculo tem uma hora de duração.

Desta vez, a Colônia de Férias tem como tema ‘Os quatro elementos: terra, água, fogo e ar’ e conta com atividades variadas nas exposições, visita exclusiva ao acervo do MON, oficinas artísticas e circenses, jogos e brincadeiras, contação de histórias e apresentações teatrais, entre outros.

Na semana de 29 de janeiro a 2 de fevereiro, a Colônia de Férias é dedicada exclusivamente para instituições de assistência social. O objetivo é a disseminação da arte e da cultura para toda a sociedade.

Para o público em geral, os ingressos para a Colônia de Férias se esgotaram, restando agora apenas a oportunidade de assistir à última apresentação teatral de ‘No Mundo de Alípio’.

SERVIÇO:

‘No mundo de Alípio’.

Última apresentação na terça-feira (29), às 15h40, no auditório Poty Lazzarotto.

Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada).

Museu Oscar Niemeyer - Rua Marechal Hermes, 999 - 41 3350 4400