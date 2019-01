Ingressos para Paraná x Athletico começam a ser vendidos na quinta-feira

Redação Bem Paraná, com site oficial do Paraná Clube

Os ingressos para o jogo Paraná Clube x Athletico Paranaense, domingo (3 de fevereiro), na Vila Capanema, começam a ser vendidos nesta quinta-feira (para a torcida do Paraná), na Sede da Kennedy e pelo Online (a partir das 12h). Somente na sexta-feira, também estarão disponíveis na Vila Capanema.

Para o torcedor do Athletico, a venda ocorrerá no BIG Torres, a partir de sexta-feira (01).

VALORES DOS INGRESSOS

Curva Norte: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Reta do Relógio: R$ 70 / R$ 35 (meia)

Social: R$ 80 / R$ 40 (meia)

Cadeira: R$ 100 / R$ 50 (meia)

Cativa: R$ 40

Camarote: R$ 80 / R$ 40 (meia)

Visitante: R$ 60 / R$ 30 (meia)

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

TORCIDA PARANÁ CLUBE

Quinta

Kennedy: das 9h às 19h

Sexta

Kennedy: das 9h às 19h

Vila Capanema: das 9h às 18h

Sábado

Kennedy: das 9h às 16h

Vila Capanema: das 9h às 16h

Domingo (dia do jogo)

Vila Capanema: das 9h até o intervalo da partida

TORCIDA ATHLETICO

Sexta

BIG Torres: das 9h às 17h30

Sábado

BIG Torres: das 9h às 15h30

Domingo (dia do jogo)

Vila Capanema: das 15h até o intervalo da partida (bilheteria Rebouças)

ONLINE

O torcedor tem ainda a comodidade da compra do ingresso online, nesta quinta, a partir das 12h. Estão disponíveis ingressos para Curva Norte, Reta do Relógio, Arquibancada Social e Cadeira. O torcedor do Atlético também poderá adquirir o seu bilhete pela internet. Acesse: https://ingresso.paranaclube.com.br/

ALEGRIA DO POVO

Os torcedores que fazem parte do programa Alegria do Povo têm 50% de desconto na compra do ingresso (menos camarotes e cativa), além de vantagens na Loja PRC e em empresas parceiras. Conheça o Alegria do Povo: https://goo.gl/1AQChz

SEJA SÓCIO

A nossa Central do Sócio Tricolor da Vila opera na Sede da Kennedy (nos mesmos horários da venda de ingressos) e na Vila Capanema, domingo, a partir das 15h. A adesão também pode ser feita pela internet no www.paranaclube.com.br/socio .

GRATUIDADES

- Menores até 2 anos, nas Cadeiras.

- Menores até 5 anos, nas Arquibancadas.

QUEM TEM DIREITO À MEIA-ENTRADA?

- Programa Alegria do Povo

- Doadores de sangue (última doação até 6 meses atrás).

- Portadores de necessidades especiais e acompanhante.

- Professores (com carteirinha de professor ou algum outro comprovante).

- Estudantes (com carteirinha e documento com foto).

- Idosos (a partir de 60 anos).