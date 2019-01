Inquérito que apura quem pagou defesa de agressor de Bolsonaro é prorrogado

A Justiça Federal em Juiz de Fora (MG) autorizou a prorrogação, por 90 dias, do segundo inquérito que investiga ataque a faca sofrido pelo presidente Jair Bolsonaro ainda durante a campanha à Presidência da República. Bolsonaro fazia campanha em Juiz de Fora do dia 6 de setembro do ano passado, quando foi ferido no abdomên

A investigação foi prorrogada a pedido da Polícia Federal (PF) e conta com o aval do Ministério Público Federal. Os inquérito foi aberto para apurar quem financiou a defesa de Adélio Bispo de Oliveira, agressor confesso de Bolsonaro. A decisão foi do juiz da 3ª Vara Federal, Bruno Savino. Segundo investigadores, a Justiça pediu diligências para tentar resolver o caso.

Adélio Bispo de Oliveira foi preso em flagrante logo após o atentando e confessou a autoria do crime. Ele está detido no presídio de segurança máxima de Campo Grande (MS).

No dia 2 de outubro, o agressor foi denúnciado pelo MPF por prática de atentado pessoal por inconformismo político, crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Dias após o indiciamento, ele se tornou réu no processo.

A prorrogação autorizada pela Justiça vale para a segunda investigação do caso, ainda em fase de inquérito. No primeiro inquérito, a PF concluiu que o agressor agiu sozinho no momento do ataque e que a motivação “foi indubitavelmente política”.