Inscrições abertas para casamento coletivo que acontece no dia do aniversário de Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Mais uma edição do casamento coletivo será realizada em Curitiba. A ação é promovida pelo programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e Tribunal de Justiça do Paraná. Esta edição conta ainda com a parceria da Prefeitura Municipal de Curitiba e Cartórios de Registro Civil.

A cerimônia civil contará com benção ecumênica aos casais no dia 29 de março de 2019, às 12h, na Rua da Cidadania do Carmo. O evento também celebra o aniversário da capital paranaense. Os casais interessados em participar do Casamento Civil Coletivo deverão se inscrever nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Curitiba, no período de 28 de janeiro a 25 de fevereiro de 2019.

Para inscrição é necessário apresentar o original da carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento com averbação do divórcio (atualizada de 90 dias), comprovante de renda (contracheque ou carteira de trabalho – até três salários mínimos por casal) e comprovante de endereço.



Serviço:

Inscrição para Casamento Civil Coletivo

Período da inscrição: 28/01 a 25/02/2019

Local da inscrição: CRAS mais próximo de sua residência

Local do casamento: Rua da Cidadania do Carmo

Dia do casamento: 29/03/2019