Inscrições da formação para primeiro emprego terminam na sexta

Termina nesta sexta-feira (25/1) o prazo para inscrição dos adolescentes de 14 a 17 anos interessados em se preparar para o mercado de trabalho por meio do programa Formação Para o Primeiro Emprego, da Fundação de Ação Social – FAS Trabalho. O edital está disponível no portal Aprendere, mesmo local onde deverão ser feitas as inscrições. O endereço é http://aprendere.curitiba.pr.gov.br/#1.

São ofertadas mil vagas e grande parte já foi preenchida. A formação é direcionada a meninos e meninas de 14 a 15 anos (grupo 1) e também de 16 a 17 anos (grupo 2). A idade precisa ter sido atingida até a data da matrícula.

O público-alvo são os moradores de Curitiba matriculados no Ensino Regular ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA), com renda familiar de até três salários mínimos regionais (R$ 4.323,00) e que apresentem a documentação exigida no portal. Quem não conseguir vaga agora, terá o nome incluído no cadastro de reserva, para chamamento em caso de desistência.

Esta é a primeira vez que a Prefeitura de Curitiba oferta uma capacitação desenhada, exclusivamente, para preparar os adolescentes para a entrada no mercado de trabalho. "É uma inovação desta gestão municipal para proporcionar uma experiência única na vida aos participantes: que eles cheguem ao final com condições reais de conseguir emprego", resume o diretor de Qualificação para o Trabalho, Fabiano Ferreira Vilaruel.

Público-alvo

Para o primeiro grupo (14 a 15 anos) serão ministradas 400 horas/aula a partir de 11 de fevereiro. Até o fim de 2019 serão três encontros semanais de quatro horas cada um.

Depois disso, os interessados poderão integrar o programa de aprendizagem profissional do Serviço Nacional da Indústria (Senai), com duração de 18 meses.

Os adolescentes deste grupo terão aulas de língua portuguesa, matemática básica, introdução à informática e ao Mundo dos Negócios, empreendedorismo, trabalho voluntário, palestras, oficinas, orientação profissional e visitas monitoradas a empresas. Mais informações no http://aprendere.curitiba.pr.gov.br/cursos/detalhes/12668.

Já a programação para o segundo grupo é mais extensa e começa um mês depois, em 11 de março. Serão 600 horas/aula, distribuídas em dois encontros semanais de quatro horas cada um. Também com duas aulas semanais de 2 horas por encontro, totalizando 18 meses de curso.

Fazem parte do conteúdo para estes adolescentes leitura e comunicação, relações socioprofissionais, cidadania e ética, saúde e segurança do trabalho, planejamento e organização do trabalho, raciocínio lógico e análise de dados, gestão contábil e financeira e operações logísticas. Mais informações http://aprendere.curitiba.pr.gov.br/cursos/detalhes/12669