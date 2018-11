Inscrições para a Oficina de Música começam na segunda. Conheça algumas atrações

SMCS

A abertura das inscrições para a 36ª Oficina de Música de Curitiba, que acontece de 16 a 27 de janeiro de 2019, foi anunciada na manhã desta sexta-feira (26/10) pelo prefeito Rafael Greca. As inscrições começam na segunda-feira (29/10) e vão até 30 de novembro pelo site www.oficinademusica.org.br.

São mais de duas mil vagas a serem preenchidas nos 103 cursos nas categorias Erudita, Antiga e Popular, para alunos de diversos níveis de conhecimento, de iniciantes a profissionais. Também serão ofertados gratuitamente cursos de musicalização Infantojuvenil nas dez regionais administrativas da cidade, pelo Projeto MusicaR.

“Estamos abrindo as inscrições para a Oficina de Música mantendo a tradição de que o ano começa com música em Curitiba. São cursos e espetáculos que vão se espalhar pelos parques e praças da cidade, nas ruas da cidadania, igrejas e teatros, celebrando este grande momento cultural, porque a música revoga os pesadelos da vida”, disse Greca.

Inscrições

A Oficina de Música terá como sede principal a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), mas também serão ofertadas atividades em outros espaços.

A taxa de inscrição varia de acordo com o número de cursos e a modalidade: R$ 130 (um curso), R$ 195 (dois cursos), R$ 234 (três cursos). Os cursos do MusicaR serão gratuitos.

Nesta edição, foi mantida a parceria com a Universidade Estadual do Paraná (Unespar), que irá emitir o certificado de extensão dos participantes da oficina pela Universidade da Belas Artes do Paraná.

Curadoria

O evento terá 93 professores de todas as partes do Brasil e de outros países para ministrar os 34 cursos de erudita, 11 da fase antiga, dez do MusicaR e 48 de Música Popular Brasileira.

No módulo de Música Erudita, sob direção artística do maestro Abel Rocha, serão realizados cursos com artistas renomados, como o pianista brasileiro Jean Louis Steuerman, o trompetista Daniel Crespo (Alemanha/Argentina), a violoncelista Elise Pittenger (EUA/BH), o violonista Edelton Gloeden, a soprano Rosana Lamosa e o tenor Homero Velho.

Para o módulo de Música Antiga, sob a direção do curitibano radicado na Inglaterra Rodolfo Richter, virão importantes músicos do cenário internacional, entre eles um dos maiores contra-tenores de sua geração, o inglês Michael Chance, além do oboísta holandês Frank de Bruine e do cravista inglês James Johnstone, entre outros.

No módulo de Música Popular Brasileira, sob direção artística de João Egashira, estão previstas as participações artística e pedagógica da cantora Fátima Guedes, do contrabaixista Ney Conceição, do violinista de música popular Nicolas Krassik (curso inédito).

Programação

A Oficina de Música começa em 16 de janeiro no Teatro Guaíra, com um concerto que mescla as músicas erudita e popular. Para esta edição, estão previstos 65 concertos oficiais, além de 40 do circuito off. Maria Rita, Chico Brown, Pianorchestra, Jean Louis Steurman, André Midani, Michael Chance, Fátima Guedes, Rosa Passos, são alguns dos nomes de artistas e professores já confirmados para a oficina.

A programação também vai contemplar Feira do Vinil, Oficina Verde, Feira Gastronômica, Passeio Ciclístico e Motociclístico, Mostra de Cinema, Ônibus da Cultura, Paiol Digital.

Patrocínio

A Oficina de Música de Curitiba é uma realização da Fundação Cultural de Curtiba e Instituto Curitiba de Arte e Cultura e conta com patrocínio direto da Caixa Econômica Federal e da Copel, por meio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura (Profice), do Governo do Estado do Paraná. Apoio máster da PUC-PR, do Teatro Guaíra e da Escola de Música e Belas Artes da Unespar.

Presenças

Participaram do lançamento a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina Castro, e os diretores Beto Lanza (Ação Cultural) e Marcelo Sutil (Patrimônio), o diretor-executivo do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Marino Galvão Júnior, e o diretor artístico de MPB da Oficina de Música, João Egashira.

Serviço: abertura das inscrições para a 36ª Edição da Oficina de Música de Curitiba

Período: de 29 de outubro a 30 de novembro

Inscrição pelo site www.oficinademusica.org.br