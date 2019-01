Inscrições para cursos gratuitos de idiomas encerram dia 18

Redação Bem Paraná, com Agência de Notícias do Paraná

Estão abertas até 18 de janeiro as matrículas para os cursos do Centro de Línguas Estrangeiras Modernas (Celem) da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. São ofertadas nas escolas estaduais aulas de Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Japonês, Mandarim, Polonês e Ucraniano, além de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para ouvintes e de Português para Falantes de Outras Línguas. As aulas começam em fevereiro.

As vagas estão disponíveis para estudantes da rede pública estadual (70%), professores e funcionários das escolas (10%) e comunidade em geral (20%). Para abertura de turma são necessários no mínimo 20 estudantes, com o limite de 30. As matrículas podem ser encerradas mais cedo, caso as vagas disponíveis sejam preenchidas antes do prazo final.

Para se matricular é necessário ter no mínimo 11 anos completos e apresentar original e fotocópia dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou documento de identidade; fatura recente de concessionária de energia elétrica; comprovante de conclusão dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).

Confira as escolas estaduais que ofertam aulas do Celem, separadas por idiomas.

ESTRANGEIROS – Somente o curso de Português para Falantes de Outras Línguas exige um número menor de estudantes, entre 10 e 25, para abertura de turma. Além disso, as matrículas podem ser realizadas a qualquer momento, tendo como exigência adicional a apresentação de fotocópia de visto no passaporte ou de documento de identidade de estrangeiro.

CERTIFICADO – Os cursos de Línguas Estrangeiras Modernas são organizados em LEM I, II e III. Eles têm duração de um ano cada e carga horária de 160 horas-aula por ano. Os cursos de Português para Falantes de Outras Línguas e de Libras duram um ano ao todo, com 160 horas-aula no total.

As atividades semanais de todos os cursos são de quatro aulas de 50 minutos, em dois dias não consecutivos. As aulas podem ser nos turnos da manhã, intermediário manhã, tarde e noite, de acordo com o estabelecimento de ensino.

Os estudantes do Centro de Línguas Estrangeiras Modernas que apresentarem frequência mínima de 75% e média igual ou superior a 6,0 receberão um certificado pelo ano de atividades concluídas, contendo as especificações do curso, registros de avaliação, carga horária e frequência.