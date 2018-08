Inscrições para Vestibular 2019 da UEL abrem na sexta-feira

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) da UEL abre na sexta-feira (3) as inscrições para o Vestibular 2019. O prazo termina em 5 de setembro. O vestibular será em 21 de outubro (1ª fase) e nos dias 2, 3 e 4 de dezembro (2ª fase). São ofertadas 2.521 vagas em 53 cursos de graduação e outras 564 por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), totalizando 3.085 vagas. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo endereço cops.uel.br e custam R$ 150, 00.

No concurso passado foram registrados 22.034 candidatos, segundo a responsável pela Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) da UEL, professora Sandra Regina Garcia. Ela explica que a escolha das datas das provas levou em consideração fatores como as Eleições de outubro e a data de vestibulares de outras instituições.

A Coordenadora da Cops também chama a atenção para a disputa pelo Sisu, que necessitará da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018, cujas provas estão marcadas para 4 e 11 de novembro. De posse do resultado, o candidato poderá concorrer a uma das 564 vagas oferecidas pela UEL, de acordo com as normas do Ministério da Educação. A novidade em 2019 é a adesão do curso de Odontologia ao Sisu, com seis vagas.

MANUAL DO CANDIDATO - Todas as informações do concurso estão no Manual do Candidato disponível no endereço cops.uel.br. Nele constam detalhes como conteúdo das provas e programas das disciplinas, além do quadro de vagas, resultados, cronograma das convocações, sistema de seleção e normas detalhadas do concurso.

PROVAS - A Prova de Habilidades Específicas para o curso de Música será aplicada em 30 de setembro, das 8 às 11 horas e das 14 às 18 horas. O resultado será divulgado na página da Cops até 4 de outubro.

A 1ª fase do Vestibular está marcada para 21 de outubro, das 14 às 18 horas, com a aplicação de Provas de Conhecimentos Gerais. O resultado da primeira fase será divulgado em 7 de novembro, às 17 horas, no site da Cops (www.cops.uel.br).

A 2ª fase está marcada para 2, 3 e 4 de dezembro. No dia 2, das 14 às 18 horas, os candidatos farão as provas de Línguas e Literaturas: Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação.

No dia 3 de dezembro a UEL aplica a Prova Discursiva de Conhecimentos Específicos, das 14h às 18h.

No último dia (4/12), das 8h às 11h e das 14h às 18h, ocorrerá a Prova de Habilidades Específicas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico.

O resultado da 2ª fase do Vestibular 2019 será divulgado em 18 de janeiro de 2019, ao meio-dia, também no site.

Lista das obras e autores do Vestibular 2019:

1. A hora da estrela - Clarice Lispector

2. Alguma poesia - Carlos Drummond de Andrade

3. Vozes anoitecidas - Mia Couto

4. Amor de perdição - Camilo Castelo Branco

5. Clara dos Anjos - Lima Barreto

6. Comédia para se ler na escola - Luis Fernando Veríssimo

7. O demônio familiar - José de Alencar

8. O filho eterno - Cristovão Tezza

9. Poemas escolhidos de Gregório de Matos - Gregório de Matos

10. Quarenta dias - Maria Valéria Rezende