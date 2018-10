Inscritos no Enem 2018 já podem saber o local onde farão as provas

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação, disponibilizou na manhã desta segunda-feira, 22, o cartão de confirmação da inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018. Até as 12h, mais de 1,1 milhão de participantes já haviam acessado a página do participante e consultado os locais de prova. O número representa 20% do total de 5.513.718 inscrições confirmadas.

O cartão, disponível na página do participante e no aplicativo do Enem 2018, informa número de inscrição, local de prova (com endereço e número da sala), datas e horários do exame e opção de língua estrangeira escolhida, além de atendimentos específicos e/ou especializados e recursos de acessibilidade, caso tenham sido solicitados e aprovados. É preciso informar o CPF e a senha cadastrada na inscrição. Quem esqueceu a senha pode recuperá-la na página do Enem, por meio de um passo a passo elaborado pelo Inep.

Não é necessário apresentar o cartão de confirmação da inscrição para ter acesso aos locais de prova – basta levar documento oficial com foto e caneta esferográfica de tubo transparente. O Inep, todavia, alerta para os participantes não deixarem para acessar o cartão na véspera da prova. Outra orientação é fazer o trajeto antes do dia do exame, para verificar a distância, o tempo gasto e a melhor forma de chegar ao local de prova, evitando atrasos no dia da aplicação.

Declaração de comparecimento – Antes de acessar as informações, os participantes deverão ler um aviso sobre a declaração de comparecimento. Quem precisar comprovar sua presença na prova deverá imprimir e levar a declaração personalizada, também disponível na página do participante. Haverá uma declaração para cada domingo de aplicação. O cartão de confirmação só será visualizado após o participante confirmar ter lido o aviso e estar ciente de que é o responsável por levar essa declaração, caso necessite.

Horário de verão – O Enem 2018 terá o horário de Brasília (DF) como referência, como em todas as suas edições. Isso determina que o exame, tradicionalmente, seja aplicado com quatro fusos horários diferentes. Entretanto, este ano, o primeiro domingo de provas, 4 de novembro, coincidirá com o início do horário de verão.

O Inep alerta que os participantes se preparem para a mudança. Todos, onde quer que estejam, devem converter a hora local para o horário de Brasília, já adaptado ao horário de verão. Dentro dessa configuração, os portões sempre abrem às 12h e fecham às 13h. A prova começa às 13h30.

Clique aqui para acessar a página do participante.