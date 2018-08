Inspirada, Gracyanne Barbosa tem dia filósofo em rede social

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Durante todo o tempo de tua vida, seja sempre você mesmo, com todas as tuas virtudes e imperfeições. Muitos seriam pessoas melhores se não quisessem ser tão bons!", escreveu Gracyanne Barbosa, neste sábado (18), em sua conta no Instagram, em legenda de foto virtualmente sem imperfeições.

Gracyanne passou o dia na praia e compartilhou com seus seguidores na rede social fotos de biquíni onde esbanja boa forma.

E boas mensagens de superação: "Cada pessoa é única, cada ser humano traz sua essência e individualidade. Cuide-se e seja você mesmo! E respeite sempre a escolha do outro! Assim todos nós viveremos em paz e felizes", escreveu a musa fitness em outra foto.