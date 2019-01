Instabilidade climática aumenta demanda de roçada e raspagem nas cidades

Ascom/São José dos Pinhais

Nesta época do ano, pleno verão, ocorrem fortes e isoladas pancadas de chuvas que são típicas da estação e essa instabilidade climática, horas de sol e calor associada às chuvas passageiras, favorece o rápido crescimento do gramado e matagal em vias públicas, parques e praças municipais, além de órgãos públicos, dificultando bastante o trabalho das equipes de roçada, catação e raspagem que atendem todo o município.

Por este motivo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma, da Prefeitura, pede, principalmente, neste momento, apoio e compreensão da população da cidade com as equipes do serviço de roçada, que mantém os trabalhos de limpeza (canteiros de ruas, parques, praças, prédios públicos), desde o início de 2019.

“Nesta época do ano a demanda por roçadas aumenta muito”, disse Ahirton Sdroiesk Junior, secretário municipal de Meio Ambiente, e as equipes não conseguem atender imediatamente todos os pedidos. Para Ahirton, “a população pode contribuir, neste período, mantendo limpo a área externa das residências”, pediu o secretário.

A Semma também divulgou que ao todo são 10 equipes formadas por 3 roçadores, 7 ajudantes e 1 fiscal que trabalham com cronograma da secretaria para atender todas as regiões da cidade e segundo o secretário Ahirton “além de toda a zona urbana as equipes de roçadas também atendem toda a área rural do município, trechos do rio Ressaca e do Parque Linear do rio Itaqui”, explicou Ahirton.

A Secretaria de Meio Ambiente também informou que as equipes de roçada estão em localidades da Cidade Jardim, Bom Jesus, Jurema, Conjunto Apollo, Borda do Campo, Jd. São Paulo (Guatupê), Centro, Águas Belas, Jd. Centenário do Sul, Del Rey e que hoje, sexta-feira (18), as equipes serão divididas e os trabalhos além de continuarem nestas regiões vão atender ainda trechos do rio Ressaca e do Itaqui e também localidades da colônia Marcelino, que realiza no próximo dia 27 a ‘Festa do Trigo’ em São José dos Pinhais.

A Semma orienta a população que a retirada de entulhos – sofás, madeiras, galhos, eletrodomésticos, móveis velhos, colchões – pode ter a coleta agendada pela Divisão de Limpeza Pública da secretaria, que atende no telefone (41) 3383-3065.